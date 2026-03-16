Getty Images
ترجمه
نيمار يغيب مجدداً! كارلو أنشيلوتي يستبعد نجم سانتوس من مباراتي البرازيل وكرواتيا الوديتين، لكنه يؤكد أن آماله في المشاركة بكأس العالم لا تزال قائمة
مشاكل اللياقة البدنية تحبط العودة الفورية
لن يدرج أنشيلوتي المهاجم في تشكيلة المنتخب للمباريات القادمة يومي 26 و31 مارس. ويُعد هذا الاختيار الفرصة التجريبية الأخيرة للمنتخب البرازيلي قبل الإعلان عن القائمة النهائية لكأس العالم 2026. وفي معرض حديثه عن هذا القرار، أوضح المدرب قائلاً: "يمكن أن يشارك نيمار في كأس العالم أيضًا. إذا تمكن من الوصول إلى كأس العالم القادمة وهو في كامل لياقته البدنية، فسيكون له مكان في كأس العالم. لماذا لا يرد اسمه في هذه القائمة الآن؟ لأنه ليس جاهزاً بنسبة 100%. نحن بحاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100% في الوقت الحالي. لكن كما قلت، الأمر يختلف بالنسبة للقائمة النهائية. على نيمار أن يواصل العمل واللعب، وأن يظهر قدراته وهو في حالة بدنية جيدة".
- Getty Images Sport
تُعطى الأولوية للبيانات البدنية على حساب الموهبة
ورغم أن المهاجم أظهر لمحات من التألق منذ عودته إلى الملاعب، إلا أن المهارة الفنية وحدها لا تكفي لتبرير مكانه في التشكيلة الحالية. ويقوم الجهاز الفني بمتابعته عن كثب، لكنه يرى أنه لم يصل بعد إلى ذروة مستواه عقب فترة تعافي طويلة من جراحة في الركبة. وشرح المدرب السابق لريال مدريد أسبابه في أعقاب أداء نيمار الذي استمر 90 دقيقة ضد كورينثيانز في عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: «إنه تقييم بدني. إنه ليس تقييماً فنياً. نيمار جيد جداً عندما تكون الكرة في حوزته. بالنسبة للطاقم الفني، وبالنسبة لي، فهو لم يصل إلى 100% من إمكانياته. عليه أن يعمل ليصل إلى 100% من إمكانياته. هذا رأيي ورأي الطاقم بأكمله الذي يشاهد مبارياته وسيشاهدها في الأشهر المقبلة".
الأداء الأخير قيد التدقيق
وقد خضع أداؤه في الدوري البرازيلي (السلسلة الأولى) لتدقيق شديد. وبعد غيابه عن ثلاث مباريات بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، عاد للمشاركة في الدوري في مباراة فاسكو دا جاما، حيث لعب 90 دقيقة وسجل هدفين في الفوز بنتيجة 2-1. وسعياً لتقييم لياقته البدنية، سافر المدرب الرئيسي لمشاهدة المباراة التالية التي انتهت بالتعادل 2-2 مع ميراسول، لكن المهاجم لم يشارك في التشكيلة. ثم قاد فريقه مرة أخرى كقائد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد كورينثيانز. وبحضور مساعدَي المدرب مينو فولكو وفرانشيسكو موري، كانت قدرته التهديفية ضئيلة، رغم أنه تمكن من تقديم تمريرة حاسمة لهدف فريقه الوحيد.
- AFP
العد التنازلي النهائي للبطولة
مع دخول الاستعدادات مرحلتها الأخيرة، تتزايد الضغوط على النجم ليُثبت أنه لا يزال قادراً على تحمل متطلبات كرة القدم الدولية على أعلى المستويات. وبعد المباريات الودية التي ستُقام في مارس في بوسطن وأورلاندو، سيواجه العملاق الجنوب أمريكي منتخب بنما في ريو دي جانيرو قبل خوض مباراة تحضيرية أخيرة ضد مصر في يونيو المقبل. ولا تزال الأبواب مفتوحة أمام أفضل هداف في تاريخ المنتخب، لكن نافذة الفرصة تضيق بسرعة.
إعلان