نيمار يتحدث بصراحة عن الضغط «الهائل» الذي يواجهه عند اللعب في البرازيل، ويشيد بزميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي

لم يتردد نيمار في وصف الأجواء المحيطة بمنتخب البرازيل، مؤكدًا أن الضغط "الساحق" من الجماهير ووسائل الإعلام يخلق جوًا خانقًا حتى بالنسبة لأكبر الأساطير خبرةً.

"إنه ثمن باهظ تدفعه لتكون لاعباً، الأمر صعب، لأن الوضع في البرازيل مرهق للغاية"، صرح نيمار، وفقاً لما نقلته قناة "جلوبو إسبورتي". "الناس يسحقونك حقاً. إنهم لا يفهمون أنك شخص عادي. كل شيء على ما يرام: الأمر صعب؛ أنا ممتن للغاية، لكنني عملت من أجل هذا، لكنني إنسان. لدي نفس المشاعر التي لديكم، أنا أيضاً أعاني، أشعر بالألم، أستيقظ في مزاج سيئ، أبكي، أغضب، أسعد، هذا أمر طبيعي. لماذا لا يمكنني القيام بأشياء عادية؟"