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محمود خالد

الوجه الآخر لعودة نيمار: أنشيلوتي يضعه على حافة الاعتزال .. رئيس البرازيل سخر منه وعليه نسيان "النجم الأول"!

فقرات ومقالات
نيمار
البرازيل
إسكتلندا
كأس العالم
كارلو أنشيلوتي

تحديات صعبة تواجه نجم البرازيل في كأس العالم..

بالدموع أنهاها في 2022، وعاد بها في 2026، هكذا باختصار يروي لنا "بكاء" النجم البرازيلي نيمار جونيور، رحلة المعاناة الكبيرة التي مرّ بها من أجل العودة لارتداء قميص منتخب بلاده، في أكبر محفل رياضي، وهو كأس العالم.

تتفق أو تختلف مع أحقيته بالعودة، ولكن يكفي أن تستمع إلى الهتاف الجماهيري الصاخب، لحظة الإعلان عن دخوله أرض الملعب، كبديل، في الدقيقة 76 من مباراة إسكتلندا، بعد خروج ماتيوس كونيا، ليحتفل البرازيليون بعودة معشوقهم بعد ثلاثة سنوات من المعاناة، ليرتدي شعار السليساو مجددًا، ويسجل لحظة لا تنسى، بكونه رابع برازيلي يمثل منتخب بلاده في أربع نسخ مختلفة من المونديال.

ولكن، كما يُقال في المثل المصري "من الدار إلى النار"، فعندما عاد نيمار للمشاركة بعد غيابه الطويل، منذ أكتوبر 2023، جاء تواجده في كأس العالم، الأمر الذي سيضع قائد سانتوس أمام العديد من التحديات، وسيجعل مشاركته باختصار، إما له أو عليه.

ما الذي يسعى نيمار لإثباته، بمشاركته في مونديال 2026؟ وما هي أبرز التحديات الخطيرة التي تواجه النجم البرازيلي؟ لنستعرضها معًا في النقاط التالية..

  • الرد على سخرية رئيس البرازيل

    أولًا وقبل كل شيء، يجب على نيمار الرد على الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سخر منه، خلال مشاركته في فعالية رسمية في بيلو هوريزونتي، حينما ردّ على رسالة طفل أعرب عن أمله برؤية نيمار يتألق في كأس العالم.

    رئيس البرازيل صرّح وقتها، بأن نيمار لا يلعب، وهو أول لاعب يتم استدعاؤه للعمل عن بعد في العالم، وبقطع النظر عن نية دا سيلفا في مجرد المزاح أو انتقاد تواجد الهدّاف التاريخي للمنتخب في كأس العالم، فإن مشاركة نيمار لابد وأن تحمل رسالة رد على ما قاله الرئيس، بأنه ليس متواجدًا بشكل شرفي، ولا يزال قادرًا على حمل آمال السليساو في النجمة السادسة.

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    إثبات رؤية أنشيلوتي

    يمكن القول إن سخرية الرئيس البرازيلي، وبينها حملات التشكيك في أحقية وجود نيمار، على حساب لاعبين متألقين، مثل جواو بيدرو، نجم تشيلسي، جعلت الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمثابة المقامر، الذي راهن بـ"ثقة الجماهير" به على اصطحاب نيمار معه إلى كأس العالم.

    استدعاء نيمار رغم إصابته، والتمسك بتواجده في المونديال، أثار الشكوك أيضًا حول ما إذا كان أنشيلوتي تعرض لضغط من أجل ضمه للمنتخب، خاصة وأن هذا الاحتمال مستبعد إذا كان من قِبل الدولة، بدليل سخرية الرئيس البرازيلي.

    وبقطع النظر عن مدى صحة هذا الأمر، فإنه على نيمار أن يثبت بأن أنشيلوتي كان صائبًا في رؤيته باستدعاء نيمار، خاصة وأن الـ14 دقيقة التي شارك بها أمام إسكتلندا، ليست مقياسًا حقيقيًا على مدى جودة النجم صاحب الـ34 عامًا، وإن ظهرت بعض الملامح حول أدائه.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    صراع النجم الأول؟

    "أنا هنا لأكون جزءًا من المجموعة، وبقطع النظر عن عدد الدقائق التي سأحصل عليها، سأبذل جهدي من أجل المساعدة"، هكذا علّق نيمار على مشاركته أمام إسكتلندا، مؤكدًا أنه بخير، وقد بذل جهدًا في العمل البدني على مدار 25 يومًا، ويتمنى أن يلعب لدقائق أكبر.

    تصرف أنشيلوتي بمشاركة نيمار، في ظل تواجد فينيسيوس جونيور، الذي لعب دقائق المباراة كاملة، ربما تكون رسالة أخرى من المدرب الإيطالي، ليبدد أي فرصة للقلق حول احتمالية وجود صراع على "النجم الأول" في المنتخب.

    في مقال سابق، تحدثت عن فينيسيوس، والذي يجد دواءه في اعتباره "النجم الأول" في الفريق، وهو الأمر الذي اتضحت معالمه في لقاء المغرب، وتأكدت في مباراتي هايتي وإسكتلندا، فهو السلاح الفتّاك لأنشيلوتي، الذي يجد راحته في الانطلاقات على الطرف الأيسر، ويسجل ويصنع الفرص أيضًا.

    وبالتالي، فإن تواجد نيمار وفينيسيوس معًا في أرض الميدان، قد يثير القلق حول احتمالية اشتعال الصراع بينهما على النجم الأول في المنتخب، إلا أن هذا الأمر يُرجح بأن يكون مستبعدًا لعدة أسباب..

    * إدراك نيمار بأنه عائد لتوه من الإصابة.

    * قتاله على تحقيق حلمه بالعودة إلى المنتخب في كأس العالم، الأمر الذي يجعله قابلًا لأي قرار يصدره أنشيلوتي، حتى ولو بالمشاركة بديلًا.

    * إمكانية تبادل الأدوار مع فينيسيوس؛ من حيث التواجد في الطرف الأيسر، أو العمق، لاسيما وأن دور نيمار الأبرز، مع سانتوس، كان كصانع ألعاب الفريق وليس الهدّاف.

    وبالتالي، فإن نيمار ليس بحاجة لإشعال هذا الصراع، بل عليه أن يثبت بأنه قادر على صنع ثنائية قوية مع فينيسيوس، خاصة في المراحل المُقبلة، التي ستكون بالتأكيد أشد صعوبة.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    فرصة جديدة أو الاعتزال

    بالنظر إلى أداء نيمار أمام إسكتلندا، فإنه حاول تأدية أدوار دفاعية وهجومية، وإن كان تعمد عدم الركض بقوة، ليظل في الخلف، خلال إحدى فرص البرازيل التي أهدرها فينيسيوس، من أجل المتابعة، أو عدم الضغط بقوة على توني رالستون، أثناء توجيه كرة عرضية في الدقائق الأخيرة، حاول مكتوميناي استغلالها، بتسديدة انتهت بين أحضان أليسون بيكر.

    كما ذكرت سلفًا، فإن مباراة إسكتلندا لا يصلح أن تكون مقياسًا للحكم على أداء نيمار، إلا أنه بالطبع، سيكون بحاجة للمزيد من القوة في الضغط على الخصوم، وكذلك المزيد من المساهمة الهجومية، دون الاكتفاء بالركض في الملعب.

    وكان والد نيمار، قد صرح بأن نجله كان يفكر في الاعتزال، حينما كان يحتاج إلى عملية جراحية، حيث قال له "أنا منهك يا أبي، لا أعرف حتى إن كان الأمر يستحق العناء".

    ومع الاعتراف بقتالية نيمار الذي بذل جهدًا كبيرًا يُدرس، في التعافي من الإصابة، وبذل الجهد في الملعب رغم الانتقادات، فإن مشاركته في كأس العالم، قد تكون فاصلة، إما بأن يحصل على فرصة جديدة، أو يقع تحت طائلة المطالبات باعتزاله، إذا ما فشل في تقديم مجهود يذكر مع المنتخب البرازيلي، ولم يتمكن من تحقيق حلم السادسة.

    أنشيلوتي قال عنه "نيمار كان يستحق هذه الفرصة، لقد عمل بجدية بالغة وأظهر احترافية عالية من خلال التدريب المكثف للتعافي، بفضل موهبته، بإمكانه مساعدة الفريق في كأس العالم"، وبالتالي، فإن نيمار بات عليه ضغوط كبير، بين رهان المدرب وأحلام الجماهير التي فرحت بعودته، لإثبات بأن تواجده في المونديال، ليس مجرد تشريف أو مجاملة.

    برأيك عزيزي القارئ، هل تتوقع أن نيمار سيقدم مشاركة تاريخية في كأس العالم 2026؟

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