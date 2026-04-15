نيمار"المدلل الذي فقد أعصابه" .. تنمر على "مشجع سمين" أمام ريكوليتا وتجربة سانتوس تدفعه تدريجيًا نحو الانهيار!

وسط حالة الإحباط التي يعيشها نيمار في الدوري البرازيلي مع سانتوس، تعرض اللاعب وفريقه لانتكاسة جديدة، بعد التعادل مع ديبورتيفو ريكوليتا بهدف لكل فريق في مسابقة كوبا سود أمريكانا.

نيمار نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، بينما عادل ريتشارد أورتيز النتيجة للضيوف في الدقيقة 46 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

وعلى الرغم من أنه يمكننا إطلاق لقب "رجل المباراة" على نيمار بكل أريحية، إلا أن اللاعب دخل في موجة وعاصفة من الجدل عقب صافرة النهاية في هذه المواجهة الغريبة.

وقبل الخوض في ذلك، دعونا نرى ماذا قدم نيمار ضد ريكوليتا ..



