Grafica Neymar Santos 2025
علي سمير

نيمار"المدلل الذي فقد أعصابه" .. تنمر على "مشجع سمين" أمام ريكوليتا وتجربة سانتوس تدفعه تدريجيًا نحو الانهيار!

أزمة جديدة للنجم البرازيلي في بطولة كوبا سود أمريكانا

وسط حالة الإحباط التي يعيشها نيمار في الدوري البرازيلي مع سانتوس، تعرض اللاعب وفريقه لانتكاسة جديدة، بعد التعادل مع ديبورتيفو ريكوليتا بهدف لكل فريق في مسابقة كوبا سود أمريكانا.

نيمار نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، بينما عادل ريتشارد أورتيز النتيجة للضيوف في الدقيقة 46 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

وعلى الرغم من أنه يمكننا إطلاق لقب "رجل المباراة" على نيمار بكل أريحية، إلا أن اللاعب دخل في موجة وعاصفة من الجدل عقب صافرة النهاية في هذه المواجهة الغريبة.

وقبل الخوض في ذلك، دعونا نرى ماذا قدم نيمار ضد ريكوليتا ..


  Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

    ليس سيئًا ولكن!

    بالنظر إلى ما قام به البرازيلي المخضرم في هذه المباراة سنرى الكثير من التناقضات، نيمار قدم العديد من اللمحات الجيدة وكان مصدر الخطورة الأول لسانتوس أمام ريكوليتا.

    نيمار لم يتكاسل، بل تداخل في كل لعبة وهو ما تعكسه أرقامه، حيث لمس الكرة في 108 مرة، وراوغ الخصم بنجاح 5 مرات من أصل 10 محاولات له.

    وأما بالنسبة لحمل الكرة إلى الأمام والتوجه بها نحو مناطق خطورة الخصم، فنيمار فعل ذلك في 4 مناسبة، مما يعكس أنه فعل ما بوسعه من أجل مساعدة فريقه على الفوز، ولكن من حوله لم يساعدونه بالشكل الكافي.

    قلنا إنه يمكننا إطلاق لقب "رجل المباراة" على نيمار، ولكن ببساطة لأن أغلب من حوله كانوا متواضعين لذلك هو "أفضل السيئين" من بين لاعبي الفريقين، لأنه على الجانب الآخر لم يتمتع الهدوء اللازم وفقد الكرة 33 مرة!


  Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

    بدأ يفقد أعصابه

    نيمار وضع نفسه في ورطة وأمام خطورة التعرض لعقوبة إيقاف طويلة، بعد تهكمه على حكم مباراة ريمو في الدوري البرازيلي قائلًا إنه "ربما يمر بفترة الدورة الشهرية".

    البرازيلي المخضرم أفلت من العقوبة رغم خطورة كلماته، ومع ذلك لم يتوقف عن عصبيته، بل يبدو أنه بدأ يفقد السيطرة على نفسه تزامنًا مع القلق الذي يشعر به اللاعب تجاهل المدرب كارلو أنشيلوتي له واستبعاه المستمر من قائمة السيليساو.

    هل يشعر نيمار بأن كل مساعيه للتواجد في كأس العالم أصبحت بلا فائدة؟ لذلك قرر التصرف بحالة من اللامبالاة تجاه الخصوم والحكام وكل ما يخص سانتوس؟ شعورًا منه بأن هذه التجربة قللت منه ولم تفيده في محاولاته للتواجد في المونديال.

    عصبية نيمار تجلت في لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة 94 من زمن المباراة، عندما ركل الكرة بقوة متعمدًا في قدم لاعب الفريق الخصم، ولم يتعرض للطرد رغم امتلاكه لبطاقة صفراء.

    ما فعله نجم برشلونة والهلال السابق جعل المطالب تتصاعد من جديد لاستبعاده من كأس العالم، قبل أسابيع قليلة للغاية من إعلان أنشيلوتي لقائمته للمشاركة في المسابقة، في تأكيد على أن تجربته الحالية في البرازيل لا تدفعه سوى نحو الانهيار


  FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-RECOLETA

    مناوشات مع مشجع

    الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، نيمار تورط في مشادة ساخنة مع أحد المشجعين، بعد قيام الجماهير بإطلاق صافرات الاستهجان عقب التعادل بهدف لكل فريق، والقصة تطورت إلى ما هو أبعد من ذلك.

    خلال حديثه إلى وسائل الإعلام، قال نيمار لشبكة "ESPN" البرازيلية:"قمنا ببعض الأخطاء وهذا يحدث في كرة القدم، لكننا خلقنا الكثير من الفرص ولعبنا بصورة جيدة".

    وأضاف:"الجماهير تشعر أحيانًا بالتوتر وتطالبنا بتغيير طريقة لعبنا إلى أسلوب أقوى، لكن عليهم إدراك أن الكرة أحيانًا ترفض أن تدخل المرمى مهما فعلت".

    ولكن عندما كان وجهًا لوجه مع أحد المشجعين خلال خروجه من نفق الملعب، كانت الطريقة مختلفة تمامًا، حيث سخر من مظهر المشجع ووصفه بـ"السمين".

    وقال البرازيلي لمشجع سانتوس:"عليك أن تتدرب أكثر، أصحت سمينًا، كل ما تقوله صحيح هل أنت سعيد الآن؟".

    وأضاف:"هل أنا مدلل؟ أحاول بذل ما بوسعي للفريق ولكني أعطيتك دقيقة كافية للحصول على الشهرة".


    وعن هذه الواقعة قال نيمار:"لم أجادل مع أحد، قمت بالرد عليه سبب طريقة حديثه معي، أنا أتفهم غضب المشجعين، ولكني لا أقبل الهجوم عندما تصبح الأمور شخصية".

    رغم محاولات نيمار لتهدئة الموقف، إلا أن ما حدث اليوم مع باقي المشاهد الأخرى، يؤكد لنا أن فرصته في كأس العالم بدأت في التلاشي ولا توجد فرصة لإصلاح ما تم إفساده طوال الأشهر الماضية!