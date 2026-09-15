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GFX Lionel Messi Neymar Getty/GOAL
أحمد فرهود

"تخيلوا جنون هذا الأمر؟".. حقيقة تواصل نيمار مع ليونيل ميسي لإقناعه بالانضمام إلى سانتوس

ليونيل ميسي
نيمار
سانتوس إف سي
إنتر ميامي
برشلونة
باريس سان جيرمان
الدوري البرازيلي
الدوري الأمريكي
انتقالات

ما القصة؟!..

يرتبط البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم العملاق المحلي سانتوس، بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي.

نيمار وميسي تزاملا معًا في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ ثم نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بعد ذلك.

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    كيف توطدت علاقة ميسي ونيمار؟

    بداية علاقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ بدأت عندما تقابل العملاق الكتالوني برشلونة مع نادي سانتوس، في نهائي كأس العالم للأندية 2011.

    وقتها.. ميسي كان لاعبًا في صفوف برشلونة؛ بينما نيمار كان يرتدي قميص النادي البرازيلي الكبير سانتوس، بل ويتألق معه في سنٍ صغير.

    ومن ثم.. شاءت الأقدار أن يتزامل الثنائي معًا، بعدها بعامين فقط لا غير؛ وتحديدًا بتعاقد برشلونة مع نيمار من سانتوس، صيف 2013.

    وفي برشلونة توطدت علاقة ميسي ونيمار، وقدّما أفضل المستويات فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ إلى أن فاجأ النجم البرازيلي العالم أجمع، بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    وتواصلت صداقة الثنائي رغم الافتراق، حتى جاءت المفارقة الغريبة؛ عندما اضطر ميسي لمغادرة برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، والانضمام إلى الفريق الباريسي صيف 2021.

    انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان، جمع شمله مع نيمار مجددًا، حيث لعبا معًا حتى صيف 2023؛ وهو الوقت الذي رحل فيه الأسطورة الأرجنتينية إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، والساحر البرازيلي إلى عملاق الرياض الهلال ثم الفريق المحلي الكبير سانتوس.

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    أخبار تزامل نيمار وميسي للمرة الثالثة عرض مستمر!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إنه رغم مرور 3 سنوات، على افتراق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ إلا أن أخبار تخرج من فترةٍ إلى أخرى، بشأن إمكانية اجتماعهما مجددًا.

    نعم.. في أكثر من مرة ارتبط اسم نيمار، بإمكانية الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ وبالتالي مزاملة ميسي للمرة الثالثة، بالإضافة إلى صديقه الآخر الأوروجوياني لويس سواريز.

    إلا أن المفاجأة الكبرى التي طفت على الساحة الرياضية، في الساعات القليلة الماضية؛ هي الخبر المنسوب إلى شبكة "TNT Sports"، بشأن انتقال ميسي إلى نادي سانتوس البرازيلي.

    وحسب هذا الخبر؛ تواصل نيمار - الذي ينشط في صفوف سانتوس حاليًا - مع صديقة ميسي؛ لإقناعه بالانتقال إلى النادي البرازيلي، في الفترة القادمة.

  • حقيقة تواصل نيمار مع ميسي للانضمام إلى سانتوس

    الآن وبعد كل ما استعرضناه؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هو: "هل طلب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الانضمام إلى نادي سانتوس بالفعل؟!".

    بالإضطلاع على ما نشرته شبكة "TNT Sports"؛ اتضح أنها لم تتحدث عن تواصل نيمار مع ميسي، للانضمام إلى النادي البرازيلي الكبير سانتوس.

    كل ما ذكرته الشبكة؛ هو أنها رصدت حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن اجتماع نيمار وميسي معًا في صفوف نيمار.

    ثم أضافت الشبكة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ قائلة: "هل تتخيلون مدى جنون هذا الأمر إذا انضم ميسي إلى سانتوس؟!".

    وأشارت الشبكة ساخرة، إلى أنه إذا اجتمع الأسطورة الأرجنتينية مع نيمار، في صفوف فريق سانتوس الأول لكرة القدم؛ فسيتوجب منح كافة الألقاب الممكنة، إلى هذا النادي.

    وأخيرًا.. اختتمت الشبكة تعليقها؛ بتوجيه سؤال مثير، هو: "هل تواصل نيمار مع الأعظم على الإطلاق - في إشارة إلى ميسي - بعد؟!".

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty

    أرقام ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي

    الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي البالغ من العمر 39 سنة، يلعب في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، منذ صيف عام 2023؛ عندما انضم إليه قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، بشكلٍ رسمي.

    ومع إنتر ميامي؛ سجل ميسي 99 هدفًا وصنع 57 آخرين، خلال 119 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    ليس هذا فقط؛ الأسطورة الأرجنتينية قاد الفريق الأمريكي لاعتلاء منصات التتويج، لأول مرة في تاريخه.

    نعم؛ ليونيل ميسي قاد إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوريات عام 2023، ثم درع المشجعين في 2024 والدوري الأمريكي 2025.