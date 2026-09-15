"تخيلوا جنون هذا الأمر؟".. حقيقة تواصل نيمار مع ليونيل ميسي لإقناعه بالانضمام إلى سانتوس

بداية علاقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ بدأت عندما تقابل العملاق الكتالوني برشلونة مع نادي سانتوس، في نهائي كأس العالم للأندية 2011.

وقتها.. ميسي كان لاعبًا في صفوف برشلونة؛ بينما نيمار كان يرتدي قميص النادي البرازيلي الكبير سانتوس، بل ويتألق معه في سنٍ صغير.

ومن ثم.. شاءت الأقدار أن يتزامل الثنائي معًا، بعدها بعامين فقط لا غير؛ وتحديدًا بتعاقد برشلونة مع نيمار من سانتوس، صيف 2013.

وفي برشلونة توطدت علاقة ميسي ونيمار، وقدّما أفضل المستويات فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ إلى أن فاجأ النجم البرازيلي العالم أجمع، بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وتواصلت صداقة الثنائي رغم الافتراق، حتى جاءت المفارقة الغريبة؛ عندما اضطر ميسي لمغادرة برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، والانضمام إلى الفريق الباريسي صيف 2021.

انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان، جمع شمله مع نيمار مجددًا، حيث لعبا معًا حتى صيف 2023؛ وهو الوقت الذي رحل فيه الأسطورة الأرجنتينية إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، والساحر البرازيلي إلى عملاق الرياض الهلال ثم الفريق المحلي الكبير سانتوس.