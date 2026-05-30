Goal.com
مباشرالتذاكر
Neymar World Cup dream GFXGOAL
محمود خالد

تحول 180 درجة في شخصية أنشيلوتي: البحث عن نيمار "القائد" وعلى الساحر البرازيلي أن يشكر هدية القدر!

فقرات ومقالات
نيمار
كارلو أنشيلوتي
كأس العالم
البرازيل

استبعاد نيمار من المنتخب البرازيلي؟

لا يزال النجم البرازيلي نيمار جونيور، بمثابة "لغز" كبير، حول فرص تواجده في نهائيات كأس العالم 2026، ولكن لعلّ الأغرب هو موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للسليساو، معه.

المنتخب البرازيلي، الذي يبحث عن نجمته السادسة في كأس العالم، منذ نسخة 2002، ينتظر أن يشهد الرقصة الأخيرة لنيمار في أمريكا الشمالية.

ولكن، جاءت الأنباء الأخيرة لتحمل صدمة لعشاق البرازيل، ونيمار على وجه الخصوص، بعد تعرضه للإصابة في ربلة الساق اليمنى.

  • أنشيلوتي يرد على "شائعات" استبعاد نيمار

    ونقلت شبكة TNT Sports، البرازيلية، تصريحات من قِبل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، حيث نفى الشائعات المتداولة بشأن استبعاد نيمار، مؤكدًا أن "الأمير" ضمن التشكيلة، ولا حديث حاليًا بشأن غيابه عن كأس العالم.

    وفي ذلك السياق، فإن السيناريو الأقرب لنيمار، هو الغياب عن وديتي بنما ومصر في الأول والسابع من يونيو، وقد يمتدّ القلق إلى الغياب عن أولى مباريات البرازيل في كأس العالم، أمام المغرب، في الرابع عشر من الشهر المُقبل، إذا لم يصل قائد سانتوس إلى الجاهزية المطلوبة.

    السؤال هو، ماذا تغير في رأي أنشيلوتي تجاه نيمار بنسبة 180 درجة، خاصة وأن موقف الإيطالي يتنافى مع تأكيداته السابقة، بأن الأكثر جاهزية هو من سيشارك في كأس العالم؟ علمًا بأن لوائح الفيفا، تسمح باستبدال اللاعبين المصابين حتى 24 ساعة قبل المباراة الافتتاحية.

    هنا، يمكن أن نستعرض بعض الاتجاهات التي تعد بمثابة "مقياس" لنيمار، ومدى أهمية تواجده في قائمة البرازيل في كأس العالم.

    • إعلان
  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    نيمار "القائد"؟

    على مدار تاريخ البرازيل، حظي المنتخب بالعديد من القادة، أصحاب الحكمة والشخصية القوية، الذين رفعوا كأس العالم، بين بيليني وماورو وكارلوس ألبرتو توريس، وكارلوس دونجا، وكافو، والآن يأتي الحديث حول تصور "القائد" الذي سيرفع الكأس السادسة.

    نيمار سبق وأن ارتدى شارة قيادة البرازيل، خاصة مع المدير الفني الأسبق كارلوس دونجا، في الفترة بين 2014 و2018، فيما تقرر سحب الشارة منه، ليرتديها داني ألفيش في كوبا أمريكا 2019.

    السؤال هو: هل يتمسك كارلو أنشيلوتي بنيمار ليكون قائد البرازيل في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟

    - إذا كانت الإجابة بـ"نعم"، فهناك عوامل ربما تساعد نيمار على قيادة هذا الدور..

    * يملك خبرة كبيرة في القيادة؛ سواءً في سانتوس أو منتخب البرازيل.

    * بإمكانه أن يلعب دور "المُلهم" لزملائه في غرفة الملابس، في ظل إنجازاته الكبيرة مع السليساو في السابق، أو رحلته الطويلة بين التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي غيبته لأكثر من سنة عن الملاعب، وتضحيته مع سانتوس لتفادي الهبوط وتأجيل جراحته حتى نهاية الموسم، والقتالية من أجل نيل الفرصة أخيرًا مع أنشيلوتي.

    - أما إذا كانت الإجابة بـ"لا"، فهناك عوامل ترجح ذلك أيضًا..

    * وجود قادة بالفعل يملكون الخبرة والاستمرارية مع منتخب البرازيل، مثل ماركينيوس وكاسيميرو.

    * أزمات نيمار وخروجه عن النص، كما شاهدنا مؤخرًا في رحلته مع سانتوس، بين اشتباكه مع روبينيو جونيور، أو خلافاته مع الجماهير، التي تشير إلى عدم قدرته على تحمل الانتقادات أو استفزازات الجماهير، والمخاوف من نقل ذلك الشغب إلى غرفة الملابس.

  • Ancelotti Wesley BrazilGetty Images

    تحول موقف أنشيلوتي

    منذ أن تولى قيادة منتخب البرازيل، وكان شعار كارلو أنشيلوتي ثابتًا: الأجهز فنيًا هو من سيشارك في كأس العالم.

    أنشيلوتي استبعد نيمار طوال الفترة الماضية، خلال المباريات العشر التي قاد فيها منتخب البرازيل، بين تصفيات المونديال أو معسكري أكتوبر/ نوفمبر ومارس/ إبريل الماضيين.

    وشهدنا حالة من الشد والجذب، نيمار يوجه الرسائل إلى أنشيلوتي، ويطالبه بفرصة من أجل الظهور الحلم في كأس العالم، والإيطالي موقفه ثابت: لا مكان إلا لمن هو الأكثر جاهزية.

    فجأة، تغيرت الحال 180 درجة، أنشيلوتي تحول إلى مدافع عن نيمار، حتى بعد إصابته وتوارد الشكوك حول مدى إمكانية جاهزيته للتواجد في المونديال، خاصة وأن القائمة شهدت جدلًا كبيرًا باستبعاد أسماء كان يتوقع تواجدها، وعلى رأسها نجم تشيلسي جواو بيدرو.

    هناك أسباب جديدة ربما ترجح تحوّل موقف أنشيلوتي تجاه نيمار، نعرضها في النقاط التالية..

    * القيمة الكبيرة التي يمثلها نيمار، باعتباره الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل.

    * الأدوار المتعددة التي يقدمها نيمار، سواءً كرأس حربة، أو مهاجم وهمي، صانع ألعاب أو جناح، وفق تحركاته من الطرف إلى العمق والعكس.

    * مرونة نيمار في أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

    * إثبات أنشيلوتي لصحة رؤيته التي أثارت الجدل، حول تفضيل نيمار عن بعض النجوم الذين كان يُرى أنهم يستحقون التواجد في المنتخب.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    كلمة أخيرة .. هدية القدر

    هناك وجهة أخرى تستحق أن تذكر: ماذا لو كان الاتحاد البرازيلي قد فضّل التعاقد مع جورج جيسوس عن كارلو أنشيلوتي؟

    لنتذكر معًا تجربة جيسوس مع نيمار في الهلال، حينما أعلن المدرب البرتغالي عن قراره بعدم الاعتماد على البرازيلي في القائمة المحلية، كونه ليس جاهزًا ليتم استبداله بالأجانب الثمانية في قائمة الزعيم، وأنه يفضل تواجده فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية.

    هنا، ظهرت التقارير التي تشير إلى حرب شنّها نيمار ضد جورج جيسوس، فيما كانت بدايته مع سانتوس، بمثابة "رهان" ضد البرتغالي، لإثبات بأنه جاهز فنيًا للمشاركة لمدة 90 دقيقة، وليس كما ذكر مدربه السابق في الهلال.

    وطبقًا لذلك، فإنه يجب على نيمار أن يشكر هدية القدر، التي جعلت أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل، وليس جورج جيسوس، كون رؤية الإيطالي أكثر عطوفًا على الساحر البرازيلي، لينال فرصته في الرقصة الأخيرة بكأس العالم، وإن لم يكن جاهزًا، ولكن هل يستمر أنشيلوتي على رهانه؟ لنر ذلك في الأيام المقبلة.


المباريات الودية
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
بنما crest
بنما
بنما