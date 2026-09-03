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Neymar Vitor Roque (GOAL only)Goal AR
محمود خالد

نيمار يودّع الكأس: الحظ يعانده في رقم برشلونة .. سخرية وإصابة وأزمة "تمزيق سترة" لفيتور روكي!

فقرات ومقالات
نيمار
سانتوس إف سي
بالميراس
كأس البرازيل

الأمير يودع الكأس..

نيمار يودع بطولة جديدة، سانتوس سيبقى، ولكن "الأمير" يواصل معاناته، في الوقت الذي يخرج فيه بين الحين والآخر، ليلمّح بأن المتبقي من مسيرته الكروية، أشبه بساعة رملية، لم تعد الحبّات المتهاوية إلى القاع، كثيرة، بعدما غادر كأس البرازيل رسميًا أمام بالميراس.

وبينما كانت جماهير سانتوس، تأمل في "ريمونتادا"، تستعيد معها ذكريات نيمار في أوج تألقه، إلا أن المحصّلة كانت ضربتين؛ خروج من الكأس، وإصابة القائد رقم "10".

بثلاثية في مباراة الذهاب، ثم تعادل سلبي في الإياب، قطع بالميراس تذكرة العبور إلى نصف نهائي كأس البرازيل "2026"، بينما لا يزال سانتوس يواصل طريقه نحو موسم آخر بلا ألقاب.

ماذا قدم نيمار في "إياب" سانتوس وبالميراس؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • لم يقترب من رقم برشلونة

    في مباراته الماضية، أمام كورينثيانز، وبينما كان العالم يتغنى بما فعله زميله السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيله هدفًا من ركلة حرة مع إنتر ميامي، فشل نيمار في تكرار نفس لقطة ميسي، حينما حاول استغلال ركلة ثابتة، ليسدد الكرة إلى العارضة.

    أمام بالميراس، حاول نيمار أن يضع سانتوس على خارطة "الريمونتادا" مبكرًا، محاولًا استغلال ركلة حرة جديدة، ليصوب قذيفة على المرمى، وجدت الحارس كارلوس ميجيل في انتظارها.

    للمرة الثانية تواليًا، يفشل نيمار في الاقتراب من رقمه مع برشلونة، حيث سجل 5 أهداف من ركلات حرة، أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد وسبورتنج خيخون في "لاليجا" وسيلتيك وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه سجل 3 أهداف فقط من ركلات ثابتة مع سانتوس، في فترتيه الأولى والثانية، والمفارقة أن إحداها كان أمام بالميراس في موسم "2012"، في حين أن آخر مرة سجل فيها نيمار من ركلة حرة، كانت أمام ريد بول براجانتينو في مارس 2025.

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  • 45 دقيقة .. سخرية من الحكم ثم إصابة

    انطلاقات في العمق وعلى الطرف، فشل في الكرات العرضية، كثرة فقدان الكرة، أداء بات أشبه بـ"المعتاد" فيما يقدمه نيمار فوق أرضية الميدان، وإن كان قد تحسن في الكرات الطويلة (تمريرتين ناجحتين)، وأيضًا معاناته في الالتحامات.

    التعرض للتدخلات العنيفة، دائمًا ما يكون شعار التعامل مع نيمار، والذي بدأ مبكرًا للغاية في لقاء بالميراس، في لقطة فيليبي أندرسون، الذي حصل على بطاقة صفراء ربما تكون واحدة من أسرع الإنذارات في تاريخ الدوري البرازيلي، بعد خمس ثوانٍ فقط من صافرة البداية.

    وما يُلاحظ على أداء نيمار أيضًا، أنه بات يتعمد محاولة "خطف اللقطة" في كل مباراة، فرغم أنه لم يشتبك مع لاعبين، إلا أن لقطاته مع الحكم تمثل عرضًا مستمرًا، بعدما أعرب عن استيائه من قرارات التحكيم بـ"السخرية"، كأن يعد بأصابع يده، الثواني المحتسبة في بقائه ساقطًا في أرض الملعب.

    أضف إلى ذلك، شكوى من أرضية الملعب (وهي ذاتها التي جعلته يغيب عن مباراة الذهاب في معقل بالميراس وبات محل هجوم كبير)، إلا أن السيناريو الأصعب هو ما تحقق قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، حينما اصطدم بركلة من جياي، أثناء محاولته قطع الكرة، ليمسك برجله اليمنى، ويبدي شكوى من الألم، ويتقرر استبداله مع بداية الشوط الثاني.

  • فيتور روكي: فرصة محققة وسترة ممزقة

    على الطرف الآخر، وبينما كان نيمار يغادر الملعب مصابًا، كان فيتور روكي يستعد للدخول بديلًا في بداية الشوط الثاني مع بالميراس.

    مباراة بشكل عام، كانت غريبة الأطوار، أبرز الفرص فيها من الطرفين، تمثلت في تواجد اللاعب منفردًا داخل منطقة الجزاء، ليهدر الكرة بطريقة غريبة، حدث الأمر مع ماوريسيو وفيريسيمو.

    وبالمثل، كان فيتور روكي، الذي كان - بلغة الأرقام - الأسوأ بين الأفضل في مباراة الذهاب، قد أهدر فرصة محققة للغاية، حينما استقبل كرة عرضية، برأسية غريبة مرت بجوار القائم.

    ورغم ذلك، إلا أن لقطته الأبرز في المباراة، كانت حينما دخل في اشتباك مع "بدلاء" سانتوس، أسفرت عن تمزيق سترة وأزمة أشعلها لاعب برشلونة السابق، ولم يحصل على أي بطاقة منها.


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  • كلمة أخيرة .. عقدة الدور وتجدد كابوس نيمار

    من يشاهد نيمار حاليًا، يشعر وكأنه يلعب "على شعرة" كما يُقال، أي التحام يحبس الأنفاس، وحقوق الصور، التي نشاهد معها سانتوس يعاني من "ديون" لصالح نيمار من أجل سدادها، لا مانع من أن نجعلها أكثر إثارة، ما بين شد وجذب، سخرية تارة وموقف مع لاعب أخرى.

    ولكن، الكابوس يتجدد، ونيمار يتعرض لإصابة جديدة، بعدما أمسك بالجزء الأمامي من فخذه، ليشير إلى العضلة المستقيمة الفخذية التي عانى منها في سبتمبر 2025، خلال حصة تدريبية، والتي أبعدته عن الملاعب وقتها لمدة شهر ونصف.

    مدرب سانتوس، كوكا، قال إن نيمار على الأرجح لن يشارك في المباراة المُقبلة، مع العلم أن نجم برشلونة السابق، على مدار حوالي سنتين مع سانتوس، تعرض للإصابة الثامنة، وهذا معدّل كبير للغاية، لنجم دار الحديث حوله أكثر من مرة عن النية في الاعتزال.

    سانتوس كرّس عقدة الدور ربع النهائي، خلال عام 2026، من بطولة باوليستا إلى كأس البرازيل، التي سبق وأن فاز بلقبها في 2010، وحصد جائزة الهدّاف أيضًا، ليأتي الدور على كوبا سودأمريكانا، التي يستعد فيها رفاق نيمار للمشاركة في دور الثمانية، ومع نتائج الدوري، فإن الأمل الوحيد في البطولة القارية، أما إنجاز تاريخي أم خروج بلا ألقاب.

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