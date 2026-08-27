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محمود خالد

الأزمة ليست في نيمار: "كابوس الكأس" برأه وفضح غيابه أمام الكبار .. وضحية برشلونة "الأسوأ بين الأفضل"!

فقرات ومقالات
سانتوس إف سي
بالميراس
كأس البرازيل
نيمار
فيتور روكي

نيمار يتعرض للهجوم في حضوره وغيابه..

إذا لعب تعرض للانتقادات، وكذلك عندما يغيب، هذا نيمار جونيور، الذي لم يشارك في مباراة بالميراس، التي شهدت تضاؤل حسابات سانتوس في كأس البرازيل "2026".

في غياب نيمار، وضع بالميراس قدمًا في نصف النهائي، عن جدارة واستحقاق، بفوز عريض على سانتوس بثلاثة أهداف نظيفة، في ذهاب دور الثمانية، حملت توقيع جوزيه مانويل لوبيز (هدفين) وأندرياس بيريرا في الدقائق 34 و45 و61.

سانتوس سيكون "المضيف" في مباراة الإياب، التي ستقام فجر الخميس المُقبل، إلا أن المهمة باتت صعبة على نيمار ورفاقه، الذين سيحتاجون للفوز بفارق أربعة أهداف، من أجل الصعود إلى المربع الذهبي.

وفيما يلي، نستعرض معًا أبرز النقاط حول غياب نيمار عن قمة بالميراس، والآثار التي تبعها عدم مشاركته وانطباعات الجماهير عنه..

  • "يتقاضى الملايين ولا يشارك"

    وكان مدرب سانتوس، كوكا، قد أعطى مؤشرًا على غياب نيمار عن قمة بالميراس، حيث لم يتواجد في القائمة، وذلك بسبب طبيعة ملعب الخصم، التي تعتمد على العشب الصناعي.

    ورغم ذلك، إلا أن إحصائية نيمار "الصادمة" قد فتحت عليه أبواب الانتقادات من كل حدب وصوب، رغم خروج أصوات تدافع عن النجم البرازيلي، بأنه من حقه أن يحمي نفسه من الإصابات، ولا يقبل اللعب في أرض العشب الصناعي، بل إن ذلك الأمر يجب ألا يكون موجودًا في كرة القدم الاحترافية، وليس فقط في دوري بحجم البرازيل، كما صرّح الصحفي والمعلّق ماورو سيزار بيريرا.

    هذا الأمر لم يمنع من شن هجوم ضد نيمار، وكيل الاتهامات ضده بأنه يتقاضى الملايين ولا يشارك، خاصة في المباريات الكبرى، كونه يغيب باستمرار عن مباريات القمة التي يلعبها سانتوس خارج أرضه، ولم يشارك سوى في مباراة كورينثيانز، في بطولة باوليستا 2025، إلا أنه في المقابل، غاب عن 7 مباريات أمام الكبار، ما بين ساو باولو "مرتين" وكورينثيانز "مرتين" وبالميراس "3 مرات".


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  • Neymar Getty Images

    الأزمة ليست في نيمار

    هذا عن غياب نيمار، فلماذا كان البرازيلي يتعرض لانتقادات عندما يشارك؟ فكثيرًا ما كنا نجد أصواتًا تخرج من كل مباراة، تسخر من أداء نيمار في المستطيل الأخضر، في ظل معاناته من الالتحامات والألعاب الثنائية، فضلًا عن عدم ممارسته أدوارًا دفاعية وتباطؤه في الهجوم على مرمى الخصم.

    ولكن، ربما أثبتت مباراة بالميراس، وليس هي فقط، بأن الأزمة لا تكمن في نيمار، بل في الفريق بأكمله، خاصة وأن إحصائية سانتوس، في غياب رقم "10"، تثبت بأنه ليس مصدر تراجع الفريق.

    صحيح أن نتائج سانتوس بشكل عام، غير مبشرة، ولكن إذا ما نظرنا إلى الدوري البرازيلي، على سبيل المثال، فإن نيمار غاب عن 12 مباراة، لم يحقق فيها الفريق سوى انتصار وحيد، بينما تعرض لست هزائم، وربما تعد بطولة كوبا سودأمريكانا، هي الوحيدة التي لم تتأثر جليًا بغياب قائد سانتوس، خاصة وأن الفريق لم يحقق سوى هزيمة وحيدة، حتى بلوغ دور الـ16، وكان نيمار غائبًا فيها أيضًا.

    وبحسب الأداء التكتيكي، فإن نيمار أثبت بأن وجوده داخل أرض الميدان، يعطي حلولًا للمدرب كوكي، أبرزها في الهجوم من العمق، وهو الأمر الذي افتقر إليه سانتوس، في مواجهة بالميراس.

    ورغم وجود لاعب الوسط ويليان أراو، الذي امتاز بدقة تمريراته الطويلة (4 ناجحة بنسبة 100%) وكذلك القصيرة (46 صحيحة من أصل 48)، إلا أنها لم تشفع لسانتوس في تهديد مرمى بالميراس، حيث تم توجيه كرة واحدة فقط على المرمى.

  • Vitor Roque e Flaco LópezLuan Martins/Agência F8

    فيتور روكي .. الأسوأ بين الأفضل!

    أما عن "ضحية" برشلونة، فيتور روكي الذي لم يلق فرصة كافية في قلعة البلوجرانا، وصار "أساسيًا" في بالميراس، فإن المؤشرات تقول إن صاحب الـ21 عامًا، كان الأقل بين زملائه، رغم أن قذيفة من خارج منطقة الجزاء، ربما كانت لتجعله واحدًا من نجوم المباراة.

    وبينما كانت لعبة بالميراس المفضلة هي التسديد من خارج منطقة الجزاء، والتي سجل منها جوزيه لوبيز هدفًا أرضيًا رائعًا، افتتح به اللقاء، فإن روكي ربما كان ليسبقه بتصويبة قوية من خارج الـ16، في الدقيقة 22، إلا أن حارس سانتوس برع في التصدي لها، وكذلك أهدر روكي فرصة محققة، بالدقيقة 37، حينما كان في وضع انفراد، مستغلًا ثغرة دفاعية، إلا أنه تعامل مع كرة عرضية بتسديدة غريبة بجوار القائم.

    ولعل نقاط قوة روكي تمثلت في تمريراته الدقيقة، ونجاحه في اختبارات الـ(واحد ضد واحد)، بعدما حقق 5 التحامات ناجحة من أصل ستة، ناهيك عن براعته في استعادة الكرة، إلا أنه أفسد العديد من الفرص، في الوقت الذي استغل فيه ثنائي الهجوم، جوزيه لوبيز، الأمر على أفضل نحو ممكن.

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  • كلمة أخيرة..

    أثبتت تجربة نيمار في سانتوس، بأنه سيظل محل الجدل، سواءً شارك أو غاب عن المباراة، فيما يعد غيابه عن اللقاءات الكبرى، بمثابة نقطة سوداء له مع نادي الطفولة.

    الدور ربع النهائي، يظل بمثابة "عقدة" لنيمار مع سانتوس هذا الموسم، بين الخروج من بطولة باوليستا، والاقتراب من وداع كأس البرازيل، ما لم تحدث "ريمونتادا" كبرى، الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار، خاصة وأن الفريق مُقبل على دور الثمانية في كوبا سودأمريكانا، والتي قد تعد فرصته الوحيدة للخروج بلقب، في ظل صراع الفريق على البقاء في الدوري الب

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