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NeymarGetty/GOAL
علي سمير

هاجموه فطالبهم بالبقاء في المنزل .. "نيمار الحقيقي" يحرج جماهير سانتوس ضد ماكارا ليؤكد أنه بحاجة للعودة إلى ميسي!

فقرات ومقالات
نيمار
سانتوس إف سي
كوبا سود أمريكانا
سانتوس إف سي ضد ديبورتيفو ماكارا
ديبورتيفو ماكارا
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي للشباب

النجم المخضرم لعب بصورة مبهرة أمام الخصم الإكوادوري

عندما يكون نيمار في حالته دون إصابات فالنتيجة معروفة، البرازيلي دائمًا ما يصنع الفارق، وهذا ما حدث بالضبط أمام ماكارا بذهاب دور الـ16 من بطولة كوبا سودا أمريكانا.

سانتتوس الذي خاض المباراة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، نجح في الفوز 2/1 حيث سجل جابرييل باربوسا الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ويليان أراو الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـ14 دقيقة، وذلك بعدما تقدم ماكارا بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق فرانكو بوسي.

ما دور نيمار في كل ذلك؟ صانع الألعاب المخضرم هو من قاد سانتوس للعودة وقلب الطاولة بتمريرتين حاسمتين لزميليه!


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    ما قدمه نيمار في عودة سانتوس، يعتبر نموذجًا على أن نجم باريس سان جيرمان والهلال وبرشلونة السابق، يخطف الأضواء من الجميع عندما يكون في حالته ويومه وبكامل جاهزيته.

    المثير أيضًا، هو أن شراكته مع جابرييل باربوسا تنجح في الكثير من الأحيان في إسقاط الخصوم، وتهديد مرماهم، حيث أظهر حالة كبيرة من التفاهم مع مهاجم إنتر السابق، ظهرت في التمريرة الحاسمة الرائعة التي منحها له.

    وفي الهدف الثاني، لعب نيمار ركلة ركنية بجوار القائم القريب، ليتمكن زميله ويليان أراو من تسجيلها، وسط احتفالات جنونية من الجماهير في المدرجات.

    كل ما حدث قادنا نحو النهاية الطبيعية، نيمار غادر الملعب والجماهير تهتف باسمه، وكان أحد أفضل اللاعبين في المباراة، إن لم يكن أفضلهم بالتساوي مع ويليان أراو.

    باربوسا لم يحالفه التوفيق بصورة كبيرة، بعدما تم إلغاء هدفين سجلهما بسبب التسلل، بينما كان نيمار على أعتاب تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من ركلة حرة، ولكن رودريجو رودريجيز حارس ماكارا تصدى لها ببراعة.

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  • الجدل لا يتوقف

    على الرغم من النهاية السعيدة لنيمار خلال هذه المباراة، إلى أن اللاعب تعرض لحملة هجوم عنيفة من بعض الجماهير، استمرارًا لحالة التوتر التي شهدتها مسيرة اللاعب مع سانتوس في الفترة الأخيرة.

    بعض الجماهير لم ترحم نيمار رغم دوره الكبير في الفوز الصعب لفريقه، حيث تلقى اللاعب صافرات الاستهجان من بعض جماهير سانتوس بسبب تمريرة خاطئة، مما جعله يشعر بالغضب الشديد، وكأنه يتهمهم بعدم الامتنان لمجهوداته ومساهمته الواضحة في الفوز.

    وقال نيمار بعد المباراة لشبكة "ESPN" البرازيلية:"أعلم أن الجماهير تعاني منذ سنوات طويلة، ولكننا كنا متأخرين بهدف نظيف وبعدها فزنا، لو كنت ستستمر في التفكير بهذه الطريقة وتأتي للملعب بعقلية سلبية، فعليك البقاء في المنزل".

    وأوضح:"قلت لأحد الأشخاص في الملعب، بدلًا من مهاجمة الفريق، لا يزال أمامنا 60 دقيقة للعب، ادعمنا وشجعنا وسنقلب النتيجة، اقتربت بعدها لشرب الماء، فوجدته يرسل إشارة قلب من المدرجات، من السهل تشجيع سانتوس بهذه الطريقة، تحب اللاعب فقط عندما نتقدم في النتيجة".

    وبغض النظر عن كل ذلك، نيمار يواصل إسهاماته المميزة مع سانتوس رغم التقلبات والخلافات والإصابات، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 8 خلال آخر 24 مباراة مع سانتوس.

    وبعد هذا الانتصار، ينتظر الفريق الإكوادوري نظيره سانتوس الأسبوع القادم بمدينة أمباتو في إياب دور الـ16، وسيكون التعادل كافيًا لنيمار ورفاقه من أجل بلوغ دور الثمانية من البطولة.

  • NeymarGetty Images

    لقد حان وقت العودة لميسي

    في عام 2017 قرر نيمار الانفصال عن زميليه ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة، من أجل الحصول على الكرة الذهبية والتمتع بصفة "الرجل الأول" في باريس سان جيرمان.

    ولكن البرازيلي لم ينجح في ذلك وطاردته الإصابات ولم يستغل الفترة التي لعبها مع ميسي في باريس عندما انضم له هو الآخر، ليصل به الحال الآن للتواجد في سانتوس والدخول في صراعات مع جماهير لا تعرف قيمته جيدًا.

    صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن نيمار الذي ينتهي عقده مع سانتوس في نهاية ديسمبر الماضي، مرشحًا للذهاب إلى إنتر ميامي للعب بجوار ميسي من جديد، وهذا بالضبط ما يحتاجه الثنائي.

    ميسي فقد والده مؤخرًا، ويحتاج للمزيد من الحب بعد وفاة أحد أهم الشخصيات في حياته، ووجود نيمار بجواره كأحد أهم الأصدقاء بمسيرته المهنية، سيخفف عليه كثيرًا آلام رحيل أحد أهم مصادر الدعم النفسي له.

    وبخلاف تعويض رحيل خورخي ميسي على الجانب الشخصي، نيمار نفسه يحتاج تجربة إنتر ميامي، حتى يهرب من المناوشات المتزايدة مع الجماهير والمسؤولين والحكام والعديد من عناصر المنظومة الرياضية في البرازيل.

    نيمار فعل كل ما بوسعه اليوم، صنع هدفين بطريقة رائعة، ظهر بصورة مميزة وتلاعب بلاعبي الخصم في كل مكان بالملعب، وعلى ما يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لبعض جماهير سانتوس، ولكنه سيكون كذلك بكل تأكيد في إنتر ميامي!

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