هاجموه فطالبهم بالبقاء في المنزل .. "نيمار الحقيقي" يحرج جماهير سانتوس ضد ماكارا ليؤكد أنه بحاجة للعودة إلى ميسي!

على الرغم من النهاية السعيدة لنيمار خلال هذه المباراة، إلى أن اللاعب تعرض لحملة هجوم عنيفة من بعض الجماهير، استمرارًا لحالة التوتر التي شهدتها مسيرة اللاعب مع سانتوس في الفترة الأخيرة.
بعض الجماهير لم ترحم نيمار رغم دوره الكبير في الفوز الصعب لفريقه، حيث تلقى اللاعب صافرات الاستهجان من بعض جماهير سانتوس بسبب تمريرة خاطئة، مما جعله يشعر بالغضب الشديد، وكأنه يتهمهم بعدم الامتنان لمجهوداته ومساهمته الواضحة في الفوز.
وقال نيمار بعد المباراة لشبكة "ESPN" البرازيلية:"أعلم أن الجماهير تعاني منذ سنوات طويلة، ولكننا كنا متأخرين بهدف نظيف وبعدها فزنا، لو كنت ستستمر في التفكير بهذه الطريقة وتأتي للملعب بعقلية سلبية، فعليك البقاء في المنزل".
وأوضح:"قلت لأحد الأشخاص في الملعب، بدلًا من مهاجمة الفريق، لا يزال أمامنا 60 دقيقة للعب، ادعمنا وشجعنا وسنقلب النتيجة، اقتربت بعدها لشرب الماء، فوجدته يرسل إشارة قلب من المدرجات، من السهل تشجيع سانتوس بهذه الطريقة، تحب اللاعب فقط عندما نتقدم في النتيجة".
وبغض النظر عن كل ذلك، نيمار يواصل إسهاماته المميزة مع سانتوس رغم التقلبات والخلافات والإصابات، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 8 خلال آخر 24 مباراة مع سانتوس.
وبعد هذا الانتصار، ينتظر الفريق الإكوادوري نظيره سانتوس الأسبوع القادم بمدينة أمباتو في إياب دور الـ16، وسيكون التعادل كافيًا لنيمار ورفاقه من أجل بلوغ دور الثمانية من البطولة.