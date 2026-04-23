القائم رفض إنقاذه .. الإنذار والمدرب يؤكدان: نيمار يمر بمعاناة نجم برشلونة ولكن "لا مجال للتراجع"

أحيانًا لا تكون - كلاعب - في أفضل مستوياتك، ولكن هدف رائع، من شأنه أن يحفظ ماء وجهك، ويخرجك من المباراة بطلًا، أو على الأقل يقلل من حدة الانتقادات إليك.

نيمار الذي اعتاد دخول ملعب المباراة، حاملًا ابنته "مافي"، لم يسلم من انتقادات الجماهير كثيرًا ضده خلال الفترة الأخيرة، بين صافرات الاستهجان، ودخوله في مشادة مع أحد المشجعين، واصفًا الأمر بأنه يهاجمه بشكل شخصي، وليس لأدائه في الملعب.

على الورق، يمكن القول إن نيمار كان أحد أفضل لاعبي سانتوس، أمام كوريتيبا، رغم أن أداءه مع الفريق بات يعتمد على أمرين..

* استغلال المساحات والانطلاقات في الملعب.

* التمرير لزملائه بدلًا من التسديد على المرمى.

هكذا بات أداء نيمار، الذي لا يزال يثير الجدل حول مدى اتخاذ قرارات خاطئة فوق أرض الملعب، أو وجود حالة من الخوف، من التدخلات الثنائية، وكأنه يخشى أن يتعرض لإصابة جديدة، خاصة مع مسيرته التي باتت حافلة بالإصابات.

محاولات نيمار على المرمى، لم تكن قوية بما يكفي؛ واحدة لم يجد معها الحارس بيدرو رانجيل عناءً في الإمساك بها، والثانية "أرضية"، مرت بسلام بجوار القائم.

ولكن، كاد نيمار أن يخرج على الأقل بنقطة، تحفظ ماء وجهه أمام الجماهير، حينما تولى تنفيذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 87، ليسددها بطريقة رائعة، اكتفى معها الحارس بالنظر إليها، قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن. وتحرمه من هدف ربما كان ليغير الكثير من الحسابات.