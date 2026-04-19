الأمير تعرض للذل: ضربة نيمار تفسد لقطته أمام فلومينينسي .. ورده لا يكفي لإسكات نجم البرازيل!

ما أشبه الليلة بالبارحة، سانتوس يمارس دور "البطل الجريح" مع قائده نيمار جونيور، بهزيمة جديدة تقربه من منطقة القاع، بعد خسارة دراماتيكية أمام ضيفه فلومينينسي، بنتيجة (2-3)، في مباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري البرازيلي.

في قلب ميدان أوربانو كالديرا، كان الأمر سجالًا؛ سانتوس يسجل وفلومينينسي يتعادل ثم يفوز، جابرييل باربوسا وألفارو بارييل سجلا هدفي أصحاب الأرض، بالدقيقتين 9 و57، وثلاثية الضيوف، جاءت عن طريق جيفيرسون سافارينو ورودريجو كاستيلو، وجون كينيدي، بالدقائق 24 و60 و86.

فلومينينسي يطارد القمة، ويحل وصيفًا في "برازيليراو بيتانو"، برصيد 23 نقطة، ليبعد بفارق "3" نقاط عن بالميراس، بينما سانتوس يعاني التأخر، ويحتل المركز الخامس عشر، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مناطق الهبوط.