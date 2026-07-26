تألق بهدفين في أول ظهور بعد كأس العالم 2026 ولكن! .. "تصرف طفولي" أمام شابيكوينسي من نيمار وسانتوس يهاجم كارلو أنشيلوتي بدلًا من معاقبة قائده

في وقت يحترق به الجمهور على تصرف نيمار الطفولي في وقت يحتاج سانتوس به لخدماته وقد حاصرت اللاعبين بالفعل بصافرات الاستهجان عقب صافرة النهاية بعد ضياع نقطتين، لم يجد كوكا؛ المدير الفني لسانتوس، أي حرج للخروج للدفاع عن قائده أمام وسائل الإعلام، مهاجمًا الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للبرازيل، لعدم الاعتماد عليه في كأس العالم 2026 سوى خلال 37 دقيقة فقط قبل الوداع من دور الـ16!
كوكا أشاد بقدرة نيمار على حسم نقطة التعادل لسانتوس، رغم أنها أتت بضربة جزاء مشكوك في صحتها وفي الوقت القاتل، مضيفًا: " عليّ أن أكون صادقًا؛ أعتقد أن البرازيل ارتكبت خطأً كبيرًا في كأس العالم. أنا أحترم كارلو أنشيلوتي، فهو أحد أعظم المدربين على الإطلاق، لكن الاعتقاد بأن نيمار لا يمكنه تقديم ما تحتاجه في ذلك المستوى هو، بالنسبة لي، خطأ كبير جدًا.
"لاعب بمواصفات نيمار لا يوضع مجرد قطعة في منظومة، بل تَبني المنظومة بأكملها حوله. هذا ما تفعله الفرق العظيمة مع اللاعبين الاستثنائيين. ونيمار ليس مجرد لاعب استثنائي، بل هو لاعب فريد من نوعه. إنه يستحق الاحترام والثقة والمسؤولية".
كوكا واصل: "استطعت أن أشعر خلال كأس العالم أنه لم يكن سعيدًا بالطريقة التي تم بها التعامل مع الأمور. ولكن حتى ذلك الحين، أظهر احترافية، وأظهر احترامًا، وواصل محاولاته لتقديم أفضل ما لديه لبلاده".
واختتم: "هنا في نادي سانتوس، نحن نؤمن به بشكل كامل. وعندما تمنح لاعبًا مثل نيمار هذه الثقة، فهذا ما تحصل عليه؛ السحر. الليلة كانت عرضًا كرويًا ممتعًا حقيقيًا وبكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ هدفان، قيادة، ومتعة وكل شيء. أنا سعيد جدًا بعودته، ليس فقط كلاعب، بل كقائد لهذا الفريق".
ربما يجد كوكا حرجًا في الهجوم على قائده بعد تصرفه الطفولي وحصوله على إنذار مجاني ومن ثم غيابه عن المباراة المقبلة، لكن أن يكيل له كل هذه الإشادات في هذا التوقيت .. هذا هو الغريب!