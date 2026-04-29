نيمار الذي "وحَّد" البرازيل والأرجنتين أمام سان لورينزو .. استقبال أسطوري ولمحات غير كافية لظهوره في "النهائي الحلم"

بعد 11 عامًا من العودة إلى الأرجنتين، فشل النجم البرازيلي نيمار في إنقاذ فريقه من تعثر جديد أمام خصمه سان لورينزو، في المواجهة التي أقيمت بينهما في بطولة كونميبول سودا أمريكانا.

المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كانت مشرقة لنيمار وسط استقبال حافل له، ولكنها باهتة على أرض الملعب بالنسبة لفريقه بعد التعادل بهدف لكل فريق.

سان لورينزو سجل الهدف الأول عن طريق لاعبه أليكسيس كويلو، بينما عادل جابرييل باربوسا النتيجة للضيوف بعدها بـ6 دقائق فقط.

ماذا حدث لنيمار في هذه المواجهة؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية ..