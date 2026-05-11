Neymar World Cup dream GFXGOAL
حفزته كلمات ميسي؟ نيمار يريد إحراج بانيني .. تقمص دور المدرب وإحصائية تقلق أنشيلوتي رغم إبداعه!

نيمار قاد سانتوس للفوز على براجانتينو..

يبدو أن نيمار جونيور، قائد فريق الكرة بنادي سانتوس، قرر أن يتحدى الجميع، ويضرب بكل التقارير التي تؤكد غيابه المتوقع عن قائمة كأس العالم 2026، عرض الحائط، رافعًا شعار "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا".

نيمار قاد سانتوس للفوز على ريد بول براجانتينو، بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري البرازيلي، والتي أقيمت على ملعب أوربانو كالديرا.

وأحرز نيمار الهدف الأول في الدقيقة 45+5، فيما وقع أدونيس فرياس على الهدف الثاني بالدقيقة 76 من عمر المباراة.

ونجح سانتوس في استعادة توازنه، بأول فوز بعد ثلاثة تعثرات (خسارة وتعادلين)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر في ترتيب برازيليراو بيتانو، على حساب براجانتينو، صاحب المركز السابع بـ20 نقطة.

ماذا قدم نيمار أمام براجانتينو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    من أجلك يا ميسي

    "نريد أن يكون أفضل اللاعبين موجودين في المونديال، وسيكون من الرائع أن نشاهد نيمار في كأس العالم"، بتلك الكلمات، أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن رغبته في أن يتواجد زميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان، في البطولة العالمية.

    ويبدو أن نيمار قرر أن يتجاهل فرضيات الواقع، وترشيحات استبعاده من المونديال، حيث يواصل استفاقته "تهديفيًا"، خلال شهر مايو، بعدما وقع على هدف بطريقة رائعة في شباك براجانتينو.

    جماليات هدفه تمثلت في تحركاته، تمريرة ثم استغلال ثغرة في دفاع براجانتينو، وفتح المجال لإيجاد أفضل وضع للتسديد، بعد "تفويتة" مميزة من بنجامين رولهايسر، ليتمكن نيمار من وضعها في الشباك.

    نيمار قرر أن "يحرج" شركة بانيني، التي استبعدت صورته من قائمة البرازيل في كأس العالم، وبدا وكأن كلمات ميسي أشعلت التحدي بداخله، من أجل إثبات جدارته بالتواجد ضمن كتيبة كارلو أنشيلوتي، فبعد أن سجل ضد ريكوليتا في كوبا سودأمريكانا، الأربعاء الماضي، عاد ليسجل في مرمى براجانتينو.

    نيمار في آخر 17 مباراة، سجل 11 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وهذه حصيلة جيدة، ولكن هناك نقطة أخرى قد تقلق أنشيلوتي، فماذا هي؟

    إحصائية تقلق أنشيلوتي

    وفقًا لموقع Estadao، البرازيلي، فإن سلوكيات نيمار خارج الملعب، يصعب موقفه لدى أنشيلوتي، بعدما شوهد وهو يصفع زميله روبينيو جونيور في إحدى المباريات لسانتوس، ما يثير القلق حول إمكانية وقوع فوضى محتملة في غرفة ملابس البرازيل.

    وإن افترضنا بالطبع أن نيمار لن يلجأ لأي تصرفات خارجة عن النص، مثل واقعة روبينيو جونيور، فإن "الأمير" البرازيلي يُعاب عليه كثرة حصوله على بطاقات صفراء، حيث نال 6 إنذارات في 13 مباراة، أي بنسبة 46%.

    وبخلاف ذلك، فإن نسبة نجاح نيمار في الكرات العرضية خلال مبارياته في الدوري البرازيلي (24%)، كما أن معدل فقدانه للكرة 23.7 كل مباراة، ونسبة نجاح مراوغاته (26%).

    هذا الأمر يعني أن نيمار رغم اعتماده على سلاح القوة في الانطلاقات، واستغلال المساحات، إلا أن هناك العديد من نقاط الضعف التي يجب عليه التعامل معها، إذا ما رغب في إقناع أنشيلوتي بخطوة المونديال.

    ويبقى نيمار رغم كل شيء

    ورغم كل شيء، فإنه يبقى نيمار، الساحر الذي أبهرنا بفنياته داخل الملعب، والذي وحد الأرجنتينيين والبرازيليين على محبته، وبدا ذلك واضحًا خلال مباراته أمام سان لورينزو، حينما قامت جماهير الفريق المنافس بتحيته، واحتشدت في الملعب من أجله.

    وجود نيمار في الملعب، هو تواجد لأسطورة كروية برازيلية، يتنافس الجميع من أجل الحصول على هدية تذكارية منه، وظهر ذلك في مباراة براجانتينو، حيث لم يبقَ سوى سرواله من أجل إعطائه للاعب أجوستين سانت أنا، الذي طلب منه تذكارًا له.

  • وفاء نيمار "المدرب"

    ويبدو أن نيمار قرر أن يجعل من هدفه لحظة مميزة، بل لمباراته بشكل عام، وهو الذي ظهر بقميص مكتوب عليه "نادين"، ضمن مبادرة لاعبي سانتوس، للاحتفال بيوم الأم في البرازيل، كما أنه توجه إليها من أجل الاحتفال بهدفه، وأعطاها قلادة.

    بشكل عام، كانت ليلة استثنائية لنيمار، وهذا ما أكده المدير الفني كوكا، الذي قال في المؤتمر الصحفي، إن أداء رقم 10، كان جيدًا للغاية أمام براجانتينو.

    ومن اللقطات أيضًا، التي تستحق الوقوف عندها، لمّا قرر كوكا استبدال نيمار، وبات اللاعب يوجه تعليمات لزملائه من دكة البدلاء، وكأنه تقمص دور المدرب الذي كان يجلس بجواره.

    إذا ما نظرنا لأداء نيمار بشكل عام، فإنه قد يتأثر بالضغوط، وقد يخرج عن النص، إلا أنه لا يزال يقدم لمحات فنية، ربما لتجعله يستحق فرصة، حتى وإن بات عليه أن يقبل بفرضية أن يضمه أنشيلوتي ضمن البدلاء، في كأس العالم.

