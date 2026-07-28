وقد نفى القائد البالغ من العمر 34 عامًا، الذي سجل هدفي المباراة، هذه المزاعم بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يمزح بشأن الموقف مع بونتمبو عبر الإنترنت.
ترجمه
"أيها الشقي الصغير" .. نيمار يسخر من مزاعم إهانة زملائه في غرفة ملابس سانتوس
نيمار يسخر من مزاعم وقوع شجار
اختار نيمار؛ نجم سانتوس، أن يتجاهل التقارير التي تحدثت عن خلاف حاد في غرفة الملابس عقب التعادل 2-2 مع تشابيكوينسي، وذلك من خلال نشر منشور ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت بعض التقارير في وسائل الإعلام البرازيلية قد زعمت أن نيمار وجه انتقادات لاذعة إلى بونتمبو، واصفاً إياه بـ«التافه» ومستهزئاً بأن تراجع مستواه سيؤدي إلى لعبه في دوري الدرجة الثانية ضد تشابيكوينسي في الموسم المقبل.
ووفقًا لشبكةESPN، نجح المهاجم السابق لبرشلونة في نزع فتيل هذه المزاعم من خلال نشر صورة له بجانب اللاعب الشاب مع تعليق «أيها الشقي الصغير» مصحوبًا برمز تعبيري يضحك، والتي أعاد بونتمبو نشرها لاحقًا لتأكيد أن الوئام بينهما لا يزال سليمًا.
- Getty Images Sport
القائد ينفي وجود انقسام داخل الفريق
رداً على الادعاءات التي تفيد بأنه وجه إهانات لفظية إلى بونتمبو وجواو أنانياس بعد مباراة الدوري البرازيلي، نشر نيمار توضيحاً قاطعاً على «ستوري» حسابه علىإنستجرام لتصحيح الصورة.
وقال: "كيف حالكم جميعًا؟ آمل أن تكونوا تقضون يوم أحد سعيدًا. من الواضح أنه ليس يوم الأحد الذي كنا نتمناه، لكن هذه هي الحياة. علينا أن نرفع رؤوسنا عاليًا ونواصل العمل. الآن، أرى تقارير تفيد بأنني انتقدت اللاعبين الشباب بشدة في غرفة الملابس، وهذا كذب تام. أرجو من أي شخص يروج لهذه الرواية أن يتوقف. لا تفعلوا ذلك. لا تكذبوا.
"اسألوا أي شخص كان داخل تلك الغرفة. لقد حملنا الفريق بأكمله المسؤولية. لوكاس [فيريموسو]، و[ويليان] أراو، وجابي [باربوسا]، وأنا، جميعنا تحدثنا بصراحة... نحن نتمتع بروح المنافسة ونريد الفوز. لكن لم يكن أحد يستهدف اللاعبين الشباب. ولن أتسامح مع من يقول ذلك".
نيمار يرد على وسائل الإعلام
أدان نيمار علنًا هذه القصص الملفقة قبل أن يختتم مقطع الفيديو بإشارة تطلب الصمت قائلاً: "من الآن فصاعدًا، لن أقبل هذه الأكاذيب التي تنشرونها على الإنترنت. إن مساءلة بعضنا البعض في غرفة الملابس أمر طبيعي تمامًا في كرة القدم. هذا ما تفعله الفرق التي تريد الفوز. الأشخاص الذين يكتبون هذه المقالات الخبيثة والمزيفة لا يعرفون شيئًا. أنتم لا تعرفون ما هي كرة القدم، ولم تكونوا أبدًا جزءًا من فريق حقيقي".
- Getty Images Sport
يواجه سانتوس مباريات حاسمة
من المقرر أن يغيب نيمار عن مباراة سانتوس المقبلة في الدوري البرازيلي ضد أتلتيكو بارانينسي في ملعب فيلا بيلميرو، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة هذا الموسم.
ومع ذلك، سيظل النجم البرازيلي جاهزًا لقيادة هجوم «بيكسي» في مباراة الأدوار الإقصائية لبطولة «سود أمريكانا» التابعة للاتحاد الأمريكي لكرة القدم (كونميبول) ضد «أونيفرسيداد سنترال»، قبل مواجهة «كأس البرازيل» التي ستُقام على مرحلتين ضد «ريمو».
ويواجه الجهاز الفني وإدارة سانتوس الآن التحدي المتمثل في الحفاظ على استقرار تشكيلة الفريق وسط جدول مباريات محلي وقاري مكثف.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا