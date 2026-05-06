نيمار ضد ريكوليتا | "أمير القرية" يرد اعتباره مع سانتوس وينهي خصومة روبينيو!

اللقطة الحقيقية التي خطفت الأضواء كانت خلال الاحتفال بالهدف، حيث توجه نيمار نحو زميله الشاب روبينيو جونيور وقام باحتضانه وتوجيه "صفعة" خفيفة على وجهه كإشارة للمصالحة والمودة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أنباء عن اعتداء نجم سانتوس على نجل روبينيو خلال تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي، وهو ما أثار ضجة إعلامية واسعة في البرازيل.

ولم يكتفِ نيمار بمبادرة الصلح في الملعب، بل تحدث بصراحة عن كواليس ما حدث في التدريبات، مؤكداً أن الأمور تم تضخيمها بشكل لا داعي له.

وصرح النجم البرازيلي علانية حول المشاجرة قائلاً: "لقد ذهبت بعيداً، نعم، أنا أعرف ذلك. لقد اعتذرت بالفعل، واعتقدت في ذلك الوقت أننا قمنا بتسوية الأمر. أي شخص يلعب كرة القدم يعرف أن هذه الأشياء تحدث؛ إنها جزء من اللعبة .. تتطاير القبضات، وتحدث صفعات، وكل أنواع الأشياء".

وتابع نيمار في حديثه ليكشف عن استيائه من خروج الخبر للعلن: "هذه هي كرة القدم، هكذا تسير الأمور... لكن كان ينبغي التعامل مع هذا هنا، داخل الفريق، وبدلاً من ذلك وصل الأمر إلى أشخاص لا يفهمون كرة القدم حقاً، وقاموا بتهويله بشكل مبالغ فيه! كلانا ارتكب أخطاء، ربما بالغت في رد فعلي، لكني اعتذرت".

وبهذه الكلمات، وضع نيمار حداً للتكهنات حول مستقبله وعلاقته باللاعب الشاب ووالده روبينيو الأب الذي كان قد طالب باعتذار علني.