كسر النجم البرازيلي، نيمار جونيور، صمته بعد الجدل الحاد الذي أثاره قراره بالمشاركة في إحدى بطولات "البوكر"، في الوقت الذي كان فيه فريق سانتوس يخوض مباراة حاسمة في كوبا سودأمريكانا، حيث نشر صاحب الـ34 عامًا، رسالة غامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا يزال يتعافى فيه من الخروج المفاجئ للبرازيل من كأس العالم واعتزاله المنتخب الوطني في أعقاب ذلك.
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بعد مهاجمته بسبب البوكر: رسالة غامضة من نيمار .. ومدرب سانتوس: ما الفائدة من إحضاره إلى هنا؟
نيمار يدافع عن تصرفه في لعبة البوكر
وفي غياب نيمار، فاز فريق سانتوس على "مضيفه" يونيفرسيداد سنترال، بنتيجة (4-1)، في فنزويلا، في مباراة الذهاب، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمريكا الجنوبية (كوبا سودأمريكانا) التابعة للاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول).
وفي اليوم نفسه، أثار نيمار جدلاً بمشاركته في بطولة بوكر في ساو باولو، بدلاً من السفر مع الفريق. وردًا على الانتقادات المتعلقة بالتزامه، نشر أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي، صورة له وهو يبتسم حول طاولة البوكر، مع تعليق مقتضب يقول: "الحياة مزحة".
كوكا يفسر غياب نيمار
وعلى الرغم من السخط العام، سمح النادي لنيمار بالمشاركة في البطولة، لتمكينه من التركيز على برنامج التحضير البدني بعد كأس العالم 2026.
وقد أوضح كوكا، مدرب سانتوس، الموقف بعد فوز فريقه في فنزويلا قائلًا: "نظرًا لأنه تم استبعاده لبضعة أيام، ولم يحصل على إجازة، فقد قررنا السماح له بتعزيز لياقته البدنية أكثر، من خلال التدريب المكثف حتى يتمكن من خوض المباريات المتتالية".
وأضاف "خلال الأيام العشرة المقبلة، سنخوض أربع مباريات. ما الفائدة التي كنا سنجنيها من إحضاره إلى هنا؟ لقد رأيتم مدى صعوبة هذه الرحلة. لذا بقي في النادي للتدريب، تمامًا مثل (ويليان) أراو وجواو شميدت وإيجور فينيسيوس، مما يوسع خياراتنا للمباريات القادمة".
الحياة بعد اعتزال اللعب الدولي
وتمثل هذه الفترة نقطة تحول مهمة بالنسبة لنيمار، الذي أعلن مؤخرًا عن اعتزاله اللعب مع المنتخب البرازيلي، عقب الهزيمة المفاجئة أمام النرويج، بنتيجة (1-2)، ضمن منافسات دور الــ16 من كأس العالم. ويكرس نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي سجل 80 هدفًا في 130 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، جهوده الآن بالكامل لالتزاماته مع ناديه، سانتوس، حيث يستمر عقده حتى شهر ديسمبر المُقبل.
- AFP
روزنامة مزدحمة لسانتوس
ومن المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب هذا الأسبوع، بمناسبة المباراة التي تجمع بين سانتوس وشابيكوينسي في الدوري، حيث يحتاج فريق "بيشي" أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة نجمه، للصعود من المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري البرازيلي. ورغم أن النادي يتمتع بتقدم مريح في كأس أمريكا الجنوبية، فإن اللياقة البدنية للمهاجم ستكون عاملًا حاسمًا لمساعدة سانتوس على تحمل جدول المباريات المزدحم.
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