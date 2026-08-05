لم ولن يكبر أبدًا رغم سحره .. نيمار "المُتشرد" وصفحة سوداء جديدة مع سانتوس!

تأتي هذه الأزمة في مرحلة فاصلة ودقيقة للغاية من حياة نيمار الكروية، وهو على أعتاب عامه الـ 34؛ حيث تعصف بمسيرته غيوم كثيفة من الشكوك خصوصًا بعد انتهاء مشواره مع منتخب بلاده في مونديال 2026 بطريقة حزينة للغاية.
وكان الفتى الذهبي قد ألمح سابقًا إلى أن رحلته الحالية مع بيته القديم "سانتوس" قد تكون محطته الأخير في عالم الساحرة المستديرة، مشيرًا إلى أنه يدرس فكرة تعليق حذائه نهائيًا مع نهاية عقده في ديسمبر المقبل، ليترك الجمهور في حالة ترقب وشغف لمعرفة ما إذا كانت هذه الرقصات المشاغبة هي الأخيرة له على أرض الملعب.
وفي محاولة لتهدئة العاصفة دون الاستغناء عن كبريائه أو تقديم اعتذار مباشر، أطل نيمار عبر قناته على "يوتيوب" بلغة تحمل الكثير من التشتت والبحث عن الذات، قائلاً: "لا أعلم إلى متى سأستمر في الملعب، ولا أفكر حالياً في التوقف، لكنني لا أعلم ما يحمله المستقبل. لدي عقد ممتد حتى نهاية العام مع سانتوس وأعتزم الوفاء به وارتداء هذا القميص بأقصى ما أملك من شغف".
وأضاف: "بعد ديسمبر، سأجلس مع نفسي لأقرر: هل أبقى، أم أرحل، أم أعتزل الكرة تماماً؟ الطريق ما زال طويلاً، وعلينا أن نعيش الأيام خطوة بخطوة".
كلمات تعكس حجم الصراع الداخلي لنجم يعيش روزنامته الأخيرة، مما يجعل كل مباراة يخوضها مزيجاً ساحراً من العبقرية، والجنون، والاستفزاز.