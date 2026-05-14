إنقاذ المدرب وصناعة هدف مذهل: نيمار يتلقى الهدايا أمام كوريتيبا .. انتظروا الفيلم الوثائقي بعنوان "لن تذهب إلى كأس العالم"!

أولى مباراة بعد استدعائه لقائمة المونديال "المبدئية"..

فصل جديد في رحلته المُلهمة، قد نراها فيلمًا وثائقيًا إن اكتملت، للأمير نيمار الذي حارب الضغوط وهرب من شبح الإصابات، ليحقق حلمه في الرقصة الأخيرة بكأس العالم 2026.

نيمار قاد سانتوس للانتصار على مضيفه كوريتيبا، بنتيجة (2-0)، فوق ميدان ماجور أنطونيو كوتو بيريرا، ضمن حساب الدور الخامس من بطولة كأس البرازيل.

وجاء هدفا المباراة عن طريق جابرييل بونتيمبو وأدونيس فرياس، في الدقيقتين 20 و28، ليحجز سانتوس مقعدًا في دور الـ16.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء نيمار في لقاء كوريتيبا، في كأس البرازيل..

  • عندما يتدخل المدرب من أجل الإنقاذ

    بعد انتظار مشوب بالقلق، قرر المدير الفني كارلو أنشيلوتي، منح الأمل إلى نيمار، باستدعائه ضمن القائمة الأولية لمنتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026، ليجدد حلم أداء الرقصة الأخيرة لنجم برشلونة الأسبق الذي لم يخف تفكيره في الاعتزال.

    الجماهير توقعت أن تمثل تلك الخطوة تحفيزًا لنيمار من أجل "الانفجار" أمام كوريتيبا، ولكن الواقع أن قائد سانتوس، لم يقدم الأداء الهجومي المتوقع، رغم أنه خرج بتمريرة حاسمة.

    هنا، قرر المدرب كوكا، أن يتدخل من أجل إنقاذ صورة نيمار أمام أنشيلوتي، من خلال نقطتين..

    * منحه دور المهاجم الوهمي.

    * تصريحاته عنه بعد المباراة.

    الكل بات متأكدًا أن نيمار الذي عانى من شبح الإصابات طويلًا في الفترة الماضية، لم يعد ذلك الساحر الذي كنا نشاهده مع برشلونة مثلًا، ولكن المدرب كوكا، قرر أن يدافع عنه، مؤكدًا أن صاحب الـ34 عامًا، يملك العديد من المميزات التي تجعل مكانه مضمونًا في منتخب البرازيل.

    وصفة كوكا، أن نيمار يستطيع إزعاج الخصوم، بانطلاقاته من الخلف، وتمرير الكرات العالية بذكاء، وتنظيم اللعب، ووضع الخطط في أرض الميدان، كما أنه يستسطيع اللعب كجناح وصانع ألعاب ومهاجم وهمي.

    بقطع النظر عن مصير نيمار، ومدى فرص تواجده في القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم، فإن المدير الفني لسانتوس، كوكا، أعطى نموذجًا للمدرب الذي يقدر جهود نجم الفريق، ويكون على استعداد لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه، وسط ظروف يمكن وصفها بأنها ليست سهلة، من أجل تحقيق حلم المونديال.

  • نيمار يحقق المطلوب

    هناك لاعبون قد تجدهم "أشباحًا" في أرض الملعب، ولكنهم يحققون المطلوب، بهدف أو تمريرة حاسمة، تحسن صورتهم عند مغادرة الميدان، هكذا فعل نيمار أمام كوريتيبا.

    لا يجب أن نبخس حق جابرييل بونتيمبو، الذي سجل هدفًا ولا أروع، بتسديدة في الزاوية البعيدة، بل يمكن القول إن جناح سانتوس، هو من أهدى نيمار ذلك الهدف، وليس نيمار الذي صنعه.

    بمعنى، إذا كان نيمار قد احتسب له "أسيست"، من تمريرة قصيرة إلى بونتيمبو، فالفضل يعود للأخير الذي انطلق ومر بين الدفاعات، وسددها ببراعة على يسار الحارس بيدرو رانجيل.

    نيمار، كما ذكر كوكا، مارس الأدوار الثلاثة (جناح، صانع ألعاب، مهاجم وهمي)، أمام كوريتيبا، وبات دوره هو فتح المساحات لزملائه، وبناء الفرص، رغم أنه غاب عن دور الحاسم أمام المرمى، مكتفيًا بثلاث تسديدات - منها واحدة مقطوعة -، جميعها لم تصل إلى ما بين الخشبات الثلاث.

    نيمار الذي ركض حاملًا الكرة بمسافة 151.9 متر، بات يرتكز على لعبة الاختراقات، ولكن ما يُعاب عليه أنه كثيرًا ما يفقد الكرة (22 مرة من أصل 69 لمسة)، ورغم أنه تمكن من استردادها سبع مرات، ولكن هذا الأمر ربما يؤثر على حظوظ نيمار أيضًا.

    ولكن، لأن التاريخ سيذكر الإسهامات التهديفية، فإن نيمار في آخر 18 مباراة، سجل 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة، ليبرهن للجميع بأنه يستحق التواجد في قائمة أنشيلوتي.. رغم كل شيء.

  • "ستبقى في المنزل"

    نيمار لا يستطيع الصمت، هكذا باختصار بات حال النجم البرازيلي الذي وجدت الجماهير مسلكًا مناسبًا لاستفزازه في المدرجات، من خلال إحباطه بترديد أنه لن يذهب إلى كأس العالم.

    على منصات السوشيال ميديا، تجد دائمًا الانتقادات تجاه نيمار، مرفقة بعبارة ساخرة "وتريدونه أن يذهب إلى كأس العالم؟"، ويبدو أنها انتقلت إلى المدرجات، حينما رأينا مشجع كوريتيبا يقول له بعد المباراة، "لن تذهب إلى المونديال"، فيما رد نيمار بمنحه قبلة، والضحك، معلقًا "وأنت ستبقى في المنزل".

  Santos v Bragantino - Brasileirao 2026

    مادة لفيلم وثائقي

    ما نراه في مسيرة نيمار الحالية، يستحق أن يكون مادة لفيلم وثائقي، ستبدأ بنبذة سريعة عن هتافات الجماهير له، وبداية مشواره مع سانتوس، ثم تألقه مع برشلونة، وحمله لراية البرازيل، قبل أن يتحول لون الكادر إلى الأبيض والأسود، بعد إصابته القوية بالرباط الصليبي، في مباراة أوروجواي، في أكتوبر 2023.

    رحلة قصيرة في الهلال، ومن ثم عودة "الأمير" لارتداء قميص الملك بيليه، رقم 10 في سانتوس، ورحلة الصعوبات من أجل بقاء الفريق في الدرجة الأولى، بعدما كان على شفا الهبوط.

    تضحية نيمار بتأجيل الجراحة لما بعد الموسم، وتجاهل نصيحة الأطباء بالابتعاد من أجل البقاء، ثم التصريح علنًا بأنه يرغب في الذهاب إلى كأس العالم، وكيف كان المشوار صعبًا، عانى فيه نيمار من تراجع الأداء واستفزازات جماهير الخصوم التي تردد بأنه لن يحقق حلمه الكبير، ويبقى الفصل الأخير، بأن ينضم نيمار للقائمة النهائية، ويلعب في المونديال، أيًا كان الأداء.

    ولكن، ما يقلق حول نيمار، بأنه بات يتورط باستمرار في أزمات مع الجمهور، فضلًا عن أزمة اشتباكه مع نجل روبينيو، التي تبقى مصدر قلق لأنشيلوتي، ليصبح "الأمير" مطالبًا بالمزيد من ضبط النفس، إذا ما أراد الذهاب إلى الولايات المتحدة.