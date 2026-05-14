إنقاذ المدرب وصناعة هدف مذهل: نيمار يتلقى الهدايا أمام كوريتيبا .. انتظروا الفيلم الوثائقي بعنوان "لن تذهب إلى كأس العالم"!

هناك لاعبون قد تجدهم "أشباحًا" في أرض الملعب، ولكنهم يحققون المطلوب، بهدف أو تمريرة حاسمة، تحسن صورتهم عند مغادرة الميدان، هكذا فعل نيمار أمام كوريتيبا.
لا يجب أن نبخس حق جابرييل بونتيمبو، الذي سجل هدفًا ولا أروع، بتسديدة في الزاوية البعيدة، بل يمكن القول إن جناح سانتوس، هو من أهدى نيمار ذلك الهدف، وليس نيمار الذي صنعه.
بمعنى، إذا كان نيمار قد احتسب له "أسيست"، من تمريرة قصيرة إلى بونتيمبو، فالفضل يعود للأخير الذي انطلق ومر بين الدفاعات، وسددها ببراعة على يسار الحارس بيدرو رانجيل.
نيمار، كما ذكر كوكا، مارس الأدوار الثلاثة (جناح، صانع ألعاب، مهاجم وهمي)، أمام كوريتيبا، وبات دوره هو فتح المساحات لزملائه، وبناء الفرص، رغم أنه غاب عن دور الحاسم أمام المرمى، مكتفيًا بثلاث تسديدات - منها واحدة مقطوعة -، جميعها لم تصل إلى ما بين الخشبات الثلاث.
نيمار الذي ركض حاملًا الكرة بمسافة 151.9 متر، بات يرتكز على لعبة الاختراقات، ولكن ما يُعاب عليه أنه كثيرًا ما يفقد الكرة (22 مرة من أصل 69 لمسة)، ورغم أنه تمكن من استردادها سبع مرات، ولكن هذا الأمر ربما يؤثر على حظوظ نيمار أيضًا.
ولكن، لأن التاريخ سيذكر الإسهامات التهديفية، فإن نيمار في آخر 18 مباراة، سجل 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة، ليبرهن للجميع بأنه يستحق التواجد في قائمة أنشيلوتي.. رغم كل شيء.