إنقاذ المدرب وصناعة هدف مذهل: نيمار يتلقى الهدايا أمام كوريتيبا .. انتظروا الفيلم الوثائقي بعنوان "لن تذهب إلى كأس العالم"!

فصل جديد في رحلته المُلهمة، قد نراها فيلمًا وثائقيًا إن اكتملت، للأمير نيمار الذي حارب الضغوط وهرب من شبح الإصابات، ليحقق حلمه في الرقصة الأخيرة بكأس العالم 2026.

نيمار قاد سانتوس للانتصار على مضيفه كوريتيبا، بنتيجة (2-0)، فوق ميدان ماجور أنطونيو كوتو بيريرا، ضمن حساب الدور الخامس من بطولة كأس البرازيل.

وجاء هدفا المباراة عن طريق جابرييل بونتيمبو وأدونيس فرياس، في الدقيقتين 20 و28، ليحجز سانتوس مقعدًا في دور الـ16.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء نيمار في لقاء كوريتيبا، في كأس البرازيل..