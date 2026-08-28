هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
NeymarGetty
محمود خالد

ينتهي من سدادها في 2033 .. "صورة" نيمار تورط سانتوس في ديون كبيرة!

نيمار
سانتوس إف سي
الدوري البرازيلي

ديسمبر سيكون حافلًا بالأحداث في سانتوس..

هل تورط سانتوس في صفقة نيمار؟ "أزمة ديون" قد تعطي مؤشرًا حول مستقبل النجم البرازيلي، في ظل قرب انتهاء عقده، والأحاديث الدائرة حول سيناريو "إعادة لم الشمل" مع صديقي برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز، في إنتر ميامي.

ومن المنتظر أن يكون ديسمبر المُقبل، حافلًا بالأحداث، في قلعة نادي سانتوس، ما بين الانتخابات الرئاسية التي ستقام أوائل الشهر، مع نهاية ولاية الرئيس مارسيلو تيكسيرا، وكذلك انتهاء عقد نيمار، دون وجود أي مفاوضات حالية لتجديد العقد.

  • سانتوس يعترف بديونه لدى نيمار

    وبحسب شبكة "جلوبو سبورت"، فقد أقرّ نادي سانتوس، بوجود ديون عليه تقدر بمبلغ 90.5 مليون ريال برازيلي، لصالح نيمار جونيور، مقابل حقوق الصورة، بحسب العقد المبرم بين الطرفين.

    وبخلاف ذلك، فقد دفع سانتوس ما يتجاوز 11 مليون ريال برازيلي "مقدمًا" في يوليو الماضي، وأعاد التفاوض مع والد "رقم 10" حول المبلغ المتبقي من الدين، بقيمة 80 مليون ريال.

    • إعلان

  • سداد ديون نيمار على أقساط

    وبموجب المفاوضات، فإن سانتوس يبحث عن صيغة يمكن من خلالها سداد المبلغ المتبقي عبر أقساط "شهرية"، بإجمالي 80 قسطًا، بواقع مليون ريال برازيلي.

    وسيدفع النادي، بالإضافة إلى الراتب المسجّل في عقده، ما يقارب مليون ريال برازيلي شهريًا لشركة NR Sports، مقابل حقوق استخدام صورة نيمار، وقد يقدم النادي دفعات مقدمة إضافية من أجل تقليل المبلغ المستحق، وتقصير المدة النهائية للاتفاقية.

    وطبقًا لذلك، فإن سانتوس سيظلّ مطالبًا بسداد ديون نيمار حتى منتصف عام 2033، والحل لتقصير هذه المدة، هو تقديم دفعات مقدمة إضافية.

  • ماذا قدم "الأمير" مع سانتوس؟

    وتعاقد نادي سانتوس مع نيمار جونيور، في يناير 2025، للعودة إلى معقل الطفولة، حيث يرتدي القميص رقم "10"، الذي كان يحمله الأسطورة الراحلة بيليه.

    وفي موسمه الأول مع سانتوس، تمكن نيمار من إنقاذ فريقه من الهبوط، مع تأهله إلى بطولة كوبا سودأمريكانا، بعدما تحامل على إصابته في الأسابيع الأخيرة، وقدم أرقامًا تهديفية جيدة، من أجل بقاء فريقه بين الكبار.

    وفي الموسم الثاني، فإن محترف برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، شارك في 22 مباراة "رسمية" بقميص سانتوس، في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، إلا أن الإصابة غيبته عن العديد من المباريات.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • أزمة الغياب عن مباريات الكبار

    وأثار نيمار حالة من الجدل، بسبب غيابه عن المباراة الماضية أمام بالميراس، في ربع نهائي كأس البرازيل "2026"، والتي شهدت خسارة سانتوس بثلاثية نظيفة.

    وكان مدرب سانتوس، كوكا، قد أعطى مؤشرًا على غياب نيمار عن قمة بالميراس، حيث لم يتواجد في القائمة، وذلك بسبب طبيعة ملعب الخصم، التي تعتمد على العشب الصناعي.

    ورغم ذلك، إلا أن إحصائية نيمار "الصادمة" قد فتحت عليه أبواب الانتقادات من كل حدب وصوب، رغم خروج أصوات تدافع عن النجم البرازيلي، بأنه من حقه أن يحمي نفسه من الإصابات، ولا يقبل اللعب في أرض العشب الصناعي، بل إن ذلك الأمر يجب ألا يكون موجودًا في كرة القدم الاحترافية، وليس فقط في دوري بحجم البرازيل، كما صرّح الصحفي والمعلّق ماورو سيزار بيريرا.

    هذا الأمر لم يمنع من شن هجوم ضد نيمار، وكيل الاتهامات ضده بأنه يتقاضى الملايين ولا يشارك، خاصة في المباريات الكبرى، كونه يغيب باستمرار عن مباريات القمة التي يلعبها سانتوس خارج أرضه، ولم يشارك سوى في مباراة كورينثيانز، في بطولة باوليستا 2025، إلا أنه في المقابل، غاب عن 7 مباريات أمام الكبار، ما بين ساو باولو "مرتين" وكورينثيانز "مرتين" وبالميراس "3 مرات".


  • نيمار يلمح بالاعتزال

    وكان نيمار قد ألمح بأنه قد يتخذ قرار اعتزاله قريبًا، حيث قال صاحب الـ34 عامًا، أثناء حضوره مزاد خيري نظمه بنفسه في ساو باولو "عندما ينتهي عقدي، سأفكر فيما إذا كنت سأبقى في سانتوس، أم سأنتقل إلى نادٍ آخر، أم سأُنهي مسيرتي الكروية، لا أعرف حقًا ما سأفعله. نحن نتقدم خطوة بخطوة، مباراة بعد مباراة، وأنا أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة".

    يذكر أن نيمار قد أعلن عن اعتزاله الدولي، بعد خروجه مع المنتخب البرازيلي من دور الـ16 في نهائيات كأس العالم 2026، على إثر مفاجأة النرويج التي أنهت حلم النجمة السادسة، بثنائية إرلينج هالاند.


الدوري البرازيلي
كورينثيانز crest
كورينثيانز
COR
سانتوس إف سي crest
سانتوس إف سي
SAN