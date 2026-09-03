مهاجم آخر بالدوري الإنجليزي .. الكشف عن الصفقة التي رفضها برشلونة في اليوم الأخير من السوق

يأتي سعي فولتيمادي الشديد للرحيل في الصيف عقب فترة كارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد وصل المهاجم الفارع الطول إلى ملعب سانت جيمس بارك العام الماضي بعد موسم رائع في الدوري الألماني مع شتوتجارت، وكلّف نيوكاسل 70 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من تسجيله تسعة أهداف خلال أشهره الثلاثة الأولى، انهار مستواه وثقته بشكل كبير في عام 2026.
وعانى خريج أكاديمية فيردر بريمن في التأقلم مع نظام 4-3-3 الخاص بالمدرب السابق إيدي هاو، إذ أخفق في ترك انطباع جيد سواء كمهاجم وحيد أو كصانع ألعاب بديل. ولم ينجح تغيير المدرب لاحقًا في إحياء حظوظه في إنجلترا.
وتحت قيادة المدرب الجديد ماتياس يايسله، هبط فولتمادي في ترتيب أولويات الهجوم. فبعد فشله في ترك بصمة خلال الشهر الأول من العهد الجديد، وجد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نفسه متأخرًا خلف يوان ويسا وجو ويلوك وويل أوسولا في التنافس على مركز أساسي.