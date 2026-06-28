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زهيرة عادل

خصيم نيكو ويليامز "دي لا كروز" .. الهلال ونيمار عانوا الأمرين بسببه وطرد تطور لإلقاء الشرطة القبض عليه!

فقرات ومقالات
نيكو ويليامز
نيكولاس دي لا كروز
نيمار
أوروجواي ضد إسبانيا
أوروجواي
إسبانيا
كأس العالم
البرازيل
الهلال

حكاية نجم أوروجواي الذي هاجمه نيكو ويليامز بعد إصابته..

كان من الممكن أن يكون اسمًا عابرًا ممن تسببوا في إصابات لأخصامهم في الملاعب، لكن جاء هجوم نيكو ويليامز؛ نجم منتخب إسبانيا، عليه ليجعلنا نقف أمام اسمه، بحثًا في تاريخه..

الحديث هنا عن نيكولاس دي لا كروز؛ لاعب منتخب أوروجواي، الذي تسبب في إصابة نيكو ويليامز خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.


  • ما القصة؟

    نيكو ويليامز دخل بديلًا في مواجهة أوروجواي وإسبانيا التي أقيمت أمس السبت، تحديدًا في الدقيقة 76 بدلًا من لامين يامال، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم لاروخا بهدف نظيف.

    التدخلات العنيفة سيطرت على أحداث المباراة أكثر من الفنيات التي تفوق بها المنتخب الإسباني، فكانت الخسارة للأخير في المقام الأول بإصابة الثنائي نيكو ويليامز ويريمي بينو.

    نينو أصيب بالتواء في المفصل الأخرمي الترقوي دون وجود كسر في عظم الترقوة بعدما تعرض للدهس من قبل الأوروجواياني برايان رودريجيز، أما ويليامز فيعاني من إصابة عضلية متوسطة الدرجة في الفخذ الأيمن، على إثر تدخل عنيف من دي لا كروز، وكلاهما لم يتمكن من استكمال المباراة.

    لكن من هاجم خصمه تحديدًا هو نيكو ويليامز، الذي ادعى أن دي لا كروز تدخل بقوة على قدمه، على إثر شعوره بالإحباط من نتيجة المباراة، مؤكدًا أنه تدخل دون داعٍ.

    بالبحث في مسيرة دي لا كروز فليس هو ذاك اللاعب صاحب البطاقات الكثيرة وغير مصنف من "جزارين الملاعب"، لكنه صاحب واقعتين جدليتين في مسيرته بخلاف واقعة نيكو ويليامز..

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  • Uruguay v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    إصابة نيمار في 2023

    الجمهور السعودي تحديدًا يتذكر هذه الواقعة جيدًا، فهي الواقعة التي كلفت خزينة الهلال الملايين دون استفادة حقيقية من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور..

    في 18 أكتوبر 2023، قاد نيمار منتخب البرازيلي في مواجهة أوروجواي ضمن منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

    وقبيل نهاية الشوط الأول من المباراة، تدخل نيكو دي لا كروز على ساق نيمار من الخلف، ليسقط الأخير مدويًا صراخه الملعب، التدخل لم يكن قويًا إلى حد كبير بحسب ما ظهر على الشاشات، لكن المفاجأة كانت أنه كان كافيًا لإصابة نجم السامبا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

    تلك الإصابة التي أتت بعد تعاقد الهلال مع نيمار بأشهر قليلة، تلعب دورًا أساسيًا في هبوط منحنى مسيرة اللاعب الذي وجد نفسه بعدها مضطرًا لتمثيل سانتوس بعدما كان ينشط في كبرى أندية أوروبا والسعودية.


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    طرد يتطور لاعتداء على قوات الشرطة

    بعيدًا عن الإصابات القوية، للأوروجواياني نيكولاس دي لا كروز واقعة أكثر جدًا تعود لعام 2016، وقتما كان يمثل ليفربول الأوروجواياني تحت 20 عامًا..

    القصة تعود لنهائي كأس ليبرتادوريس تحت 20 عامًا، الذي جمع ليفربول بقيادة دي لا كروز بساو باولو البرازيلي، على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في باراجواي.

    تلك المباراة خسرها الفريق الأوروجواياني بهدف نظيف، في لقاء شهد طرد دي لا كروز في الدقائق الأخيرة من المباراة، على إثر تدخل عنيف أوقف به هجمة مرتدة خطيرة لساو باولو.

    وعقب اللقاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، شارك بها دي لا كروز، حتى اضطرت شرطة باراجواي للتدخل لفضها، لكنها تفاجأت باعتداءات من الأخير ورفاقه.

    الفيديوهات التي انتشرت حينها أظهرت دي لا كروز رفقة أربعة آخرين من لاعبي ليفربول وهم يوجهون عدة ركلات في الصدر لبعض أفراد شرطة باراجواي، قبل السيطرة على الموقف.

    لحسن حظ دي لا كروز ورفاقه وقتها أنهم غادروا باراجواي في اليوم التالي، وقبل استكمال الإجراءات القانونية وقبل أن تأخذ القضية اتجاهًا جديدًا، لذا كان من السهل العودة لأوروجواي.


  • القبض على دي لا كروز بعدها بثلاث سنوات

    لكن القبض على دي لا كروز في باراجواي وقع بالفعل بعدها بثلاث سنوات..

    حينها كان يمثل الأوروجواياني الفريق الأول لريفر بليت الأرجنتيني واتجه مع لباراجواي من أجل مواجهة سيرو بورتينيو، في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس.

    واستغلت شرطة باراجواي وجود دي لا كروز في البلاد، لتلقي القبض عليه من قلب قندق إقامة بعثة ريفر بليت، وبعد التحقيقات، تم إخلاء سبيله بكفالة، ليشارك في مواجهة سيرو بورتينيو بشكل طبيعي.