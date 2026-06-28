خصيم نيكو ويليامز "دي لا كروز" .. الهلال ونيمار عانوا الأمرين بسببه وطرد تطور لإلقاء الشرطة القبض عليه!

نيكو ويليامز دخل بديلًا في مواجهة أوروجواي وإسبانيا التي أقيمت أمس السبت، تحديدًا في الدقيقة 76 بدلًا من لامين يامال، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم لاروخا بهدف نظيف.

التدخلات العنيفة سيطرت على أحداث المباراة أكثر من الفنيات التي تفوق بها المنتخب الإسباني، فكانت الخسارة للأخير في المقام الأول بإصابة الثنائي نيكو ويليامز ويريمي بينو.

نينو أصيب بالتواء في المفصل الأخرمي الترقوي دون وجود كسر في عظم الترقوة بعدما تعرض للدهس من قبل الأوروجواياني برايان رودريجيز، أما ويليامز فيعاني من إصابة عضلية متوسطة الدرجة في الفخذ الأيمن، على إثر تدخل عنيف من دي لا كروز، وكلاهما لم يتمكن من استكمال المباراة.

لكن من هاجم خصمه تحديدًا هو نيكو ويليامز، الذي ادعى أن دي لا كروز تدخل بقوة على قدمه، على إثر شعوره بالإحباط من نتيجة المباراة، مؤكدًا أنه تدخل دون داعٍ.

بالبحث في مسيرة دي لا كروز فليس هو ذاك اللاعب صاحب البطاقات الكثيرة وغير مصنف من "جزارين الملاعب"، لكنه صاحب واقعتين جدليتين في مسيرته بخلاف واقعة نيكو ويليامز..