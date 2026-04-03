أعرب مدرب دورتموند عن استيائه من انتشار المعلومات المضللة، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كان يردّ فقط على الضجة الخارجية. ويعتقد كوفاتش أن اللاعب تعامل مع الموقف بشكل صحيح، حيث شعر بالحاجة إلى توضيح الأمور أثناء وجوده مع منتخب بلاده.

وقال كوفاتش للصحفيين عندما سئل عن الموقف: "لم يكن شلوتي هو من تصدر عناوين الصحف، بل أولئك الذين نشروا شائعات لم تكن صحيحة على الإطلاق". "شلوتي له الحق في توضيح الأمور. لم يرتكب أي خطأ".

اعترف شلوتربيك نفسه بأنه "مفاجئ للغاية" بالتفاصيل المحددة التي تسربت إلى الصحافة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بزيادة الراتب وبند الإفراج المحتمل. وفي حديثه بعد فوز ألمانيا على غانا، أكد أنه في حين أن المفاوضات جارية، لم يتم التوقيع على أي أوراق بعد.