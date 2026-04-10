أصبح شلوتربيك لاعباً لا غنى عنه في صفوف «الأسود والأصفر» منذ انضمامه من فرايبورغ في عام 2022. وخلال فترة وجوده في دورتموند، خاض قلب الدفاع الأعسر 155 مباراة رسمية، وسجل 10 أهداف وصنع 18 تمريرة حاسمة. كما ساهمت موثوقيته في حصوله على 25 دعوة للانضمام إلى المنتخب الألماني، مما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا.

وأعرب المدير الرياضي لارس ريكن عن ارتياحه لإتمام الشروط قبل المرحلة الأخيرة من الموسم. وقال ريكن: "لقد حققنا هدفنا. كان ذلك مهمًا بالنسبة لي. نيكو هو قائد في بوروسيا دورتموند وفي المنتخب الوطني. نحن سعداء لأنه عاد إلى أعلى مستوى مرة أخرى بهذه السرعة بعد إصابته الخطيرة الأخيرة. هذا يدل على قوة إرادته ومستواه الرفيع".