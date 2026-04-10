نيكو شلوتربيك يوقع أخيرًا! بوروسيا دورتموند يؤكد تمديد عقده لفترة طويلة في ضربة قوية لريال مدريد على صعيد الانتقالات
وضع حد للتكهنات حول رحيله
يُنهي هذا الإعلان فترة من عدم اليقين الكبير بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في النادي. فقد أشارت تقارير حديثة إلى أن المفاوضات المطولة حول العقد قد وضعت إدارة بوروسيا دورتموند في موقف صعب، مع تزايد قلق المشجعين من احتمال رحيله في الصيف وسط اهتمام من أندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ وغيرها. وبتوقيعه على العقد حتى عام 2031، نجح شلوتربيك في إسكات تلك الشائعات بشكل قاطع.
يُنظر إلى توسعة شلوتربيك على أنها عنصر أساسي
وفي كلمة ألقاها بمقر النادي، أكد الرئيس التنفيذي كارستن كرامر على أهمية هذه الصفقة قائلاً: "إن تمديد عقد نيكو شلوتربيك له أهمية بالغة. فهو يمثل قيمة كبيرة لنا، كلاعب وكشخصية. ونيكو يدرك تماماً ما يتمتع به في نادينا. إنه يحظى بتقدير كبير ويشعر بأننا نبني شيئاً هنا. لذلك، نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من تمديد عقده، الذي كان من المقرر أن ينتهي العام المقبل، قبل الموعد المحدد."
رائد في قلب قطاع الدفاع
أصبح شلوتربيك لاعباً لا غنى عنه في صفوف «الأسود والأصفر» منذ انضمامه من فرايبورغ في عام 2022. وخلال فترة وجوده في دورتموند، خاض قلب الدفاع الأعسر 155 مباراة رسمية، وسجل 10 أهداف وصنع 18 تمريرة حاسمة. كما ساهمت موثوقيته في حصوله على 25 دعوة للانضمام إلى المنتخب الألماني، مما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا.
وأعرب المدير الرياضي لارس ريكن عن ارتياحه لإتمام الشروط قبل المرحلة الأخيرة من الموسم. وقال ريكن: "لقد حققنا هدفنا. كان ذلك مهمًا بالنسبة لي. نيكو هو قائد في بوروسيا دورتموند وفي المنتخب الوطني. نحن سعداء لأنه عاد إلى أعلى مستوى مرة أخرى بهذه السرعة بعد إصابته الخطيرة الأخيرة. هذا يدل على قوة إرادته ومستواه الرفيع".
الالتزام بمشروع دورتموند
بالنسبة لشلوتربيك، لم يكن قرار تجديد عقده لمدة خمس سنوات قراراً اتخذه باستخفاف. وعلى الرغم من الاهتمام الذي أبدته أندية أخرى، فإن المدافع مقتنع بأن المشروع الذي يجري بناؤه في دورتموند هو البيئة المناسبة له ليصل إلى ذروة مستواه ويحقق أخيراً ألقاباً كبرى لجمهور النادي المتحمس.
وفي معرض حديثه عن المفاوضات، قال شلوتربيك: "أنا سعيد جدًا بتجديد عقدي مع بوروسيا دورتموند. لقد أخذت وقتي في التفكير لأن هذا قرار مهم بالنسبة لي".
وأضاف: "أجرينا محادثات جيدة طوال الوقت، ومع ذلك لم يكن الأمر بالنسبة لي عملية انتهت بعد أسبوع أو أسبوعين. عرض عليّ المسؤولون خطة جيدة وأنا أعرف ما لديّ في النادي. هدفي هو الفوز بالألقاب مع دورتموند".