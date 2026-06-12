نيكو شلوتربيك يرد على اهتمام ريال مدريد.. ومورينيو يقاتل لحسم الصفقة!

وفي حديثه من معسكر المنتخب الألماني في الولايات المتحدة قبل المباراة الافتتاحية للبطولة، علق شلوتربيك على التكهنات الإعلامية المتزايدة. ورغم إقراره بالشائعات التي تربطه بالعملاق الإسباني، أكد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أن أولوياته الحالية تظل منصبّة بشكل كامل على مهمته مع المنتخب الوطني تحت قيادة يوليان ناجلسمان.

وقال: "نعم، بالطبع تسمع عن شيء من هذا القبيل عبر وسائل الإعلام، لكنني في الأساس قلت هذا بالفعل قبل بضعة أسابيع - التركيز الكامل الآن منصب على كأس العالم، وعلى المباراة الأولى. في قطر، رأينا كيف يمكن أن تسير مباراة افتتاحية كهذه. إنها مهمة للغاية، ولهذا السبب، على الرغم من أنني سمعت عنها، إلا أنها ليست في ذهني على الإطلاق".