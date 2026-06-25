مستقبل نيكو باز: وفد كومو يتوجه إلى ريال مدريد .. وإنتر وأندية الدوري الإنجليزي في انتظار الهدية!

وانتقل نيكو باز، إلى نادي كومو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024، مقابل 6 ملايين يورو، وشارك بقميص الفريق الإيطالي في 75 مباراة، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

ويرتبط صاحب الـ21 عامًأ، بعقد مع كومو حتى يونيو 2028، فيما يمتلك ريال مدريد بندًا في العقد، يحق له إعادة شراء اللاعب، حتى بعد عام واحد، مقابل 11 مليون يورو.

ولعب باز دورًا كبيرًا في الإنجاز التاريخي الذي حققته كتيبة سيسك فابريجاس، بالتأهل في موسمه الثاني فقط بالكالتشيو، إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز الرابع، برصيد 71 نقطة.