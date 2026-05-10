Michael Di Chiaro و محمود خالد

تقييمات فيرونا وكومو: كتيبة فابريجاس إلى أوروبا رسميًا .. نيكو باز ليس الأفضل ودوفيكاس يسحب البساط!

صمد فيرونا لأكثر من ساعة، قبل أن يسقط أمام هدف دوفيكاس السريع: كومو يضمن مقعدًا في البطولات الأوروبية ويظل في السباق على دوري أبطال أوروبا.

ضمن فريق الكرة بنادي كومو، تأهله إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المُقبل، فيما يظل متمسكًا بفرص العبور إلى دوري أبطال أوروبا، بفضل الهدف الحاسم الذي سجله دوفيكاس، في شباك فيرونا، ليوقع على هدفه الرابع عشر هذا الموسم، ويقود "فريق لاريو" مؤقتًا إلى المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس.

في الشوط الأول، سيطر أصحاب الأرض على الملعب في مواجهة كومو الذي كان غير مؤثر إلى حد ما: لم يستغل فريق فيرونا فرصة كبيرة أتيحت لبوي الذي سدد الكرة برأسه من مسافة قريبة فوق العارضة. ثم اشتكى فريق ساماركو من حالتين داخل منطقة جزاء الخصم؛ حيث اعتُبرت ضربة كارلوس بساقه على سوسلوف قانونية، وكذلك تحويل الكرة بذراعه بعد دقائق قليلة.

في الشوط الثاني، حرك فابريجاس صفوف فريقه بإدخال باتورينا وكاكيريت على الفور بدلاً من خيسوس رودريجيز وبيروني؛ ليرفع الفريق اللومباردي وتيرة اللعب تدريجيًا، وقبل نحو عشرين دقيقة من نهاية المباراة، جاء هدف النقاط الثلاث، بتمريرة طويلة من الخلف، هرب معها دوفيكاس من مراقبة إدموندسون ليسجل في مرمى مونتيبو. هدف ذو أهمية كبيرة. بطعم أوروبا الحلو. في انتظار معرفة أي مسابقة قارية سيخوضها كومو في الموسم الرياضي 2026-2027.

  • Nico Paz Como 2025-2026Getty Images

    نيكو باز يقود كومو للمجد .. هل يعود للريال؟

    قبل أيام، تحدث المدير الرياضي لنادي كومو، كارل ألبرتو لودي، بشأن مستقبل نيكو باز، متوقعًا أن تجرى محادثات مع ريال مدريد في نهاية الموسم، فيما نفى التقارير التي تتعلق برغبة إنتر في ضم صانع الألعاب الأرجنتيني، مؤكدًا أنه لم تكن هناك أي اتصالات رسمية على الإطلاق.

    في قلب ميدان مارك أنتونيو بينتجودي، لم يكن نيكو باز الأكثر تألقًا بين لاعبي كومو، حيث كان أداؤه متفاوتًا، وإن اكتفى بتسديدة واحدة قطعها الدفاع ولم تصل إلى المرمى، إلا أنه امتاز دفاعيًا، بعدما نجح في استعادة الكرة "5" مرات، كما كسب 8 مواجهات ثنائية من أصل 13.

    كذلك ساهم باز في صناعة اللعب، بإرسال 32 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 80%، فيما بدا يعاني على مستوى الكرات العرضية، بإرسال تمريرتين غير ناجحتين.

  • تقييمات لاعبي فيرونا

    قدم سوسلوف (6) أداءً مليئًا بالتضحية، لكن ذلك لم يكن كافيًا. لم يكرر بوي (5) أداءه في تورينو، بل على العكس، أهدر فرصة مهمة في الشوط الأول. أداء سيء من إدموندسون (5): تغطية دفاعية ضعيفة للغاية عند هدف دوفيكاس.

    تقييمات فيرونا: مونتيبو 6؛ إدموندسون 5، نيلسون 6، فالنتيني 6؛ بلجالي 6 (81' فيرميسان غير متاح)، أكبا أكبرو 6 (81' أجويار غير متاح)، جاليارديني 6، بيرنيدي 5.5 (63' لوفريتش 6)، فريسي 5.5؛ بوي 5، سوسلوف 6

  • تقييم لاعبي كومو

    سجل دوفيكاس (7) هدفًا تاريخيًا أهّل كومو إلى البطولات الأوروبية. كان أداء نيكو باز (6) متفاوتًا، بينما بدا دياو (6.5) متألقًا. أما بيروني (5.5) وخيسوس رودريجيز (5.5) وفويفودا (5.5) فلم يرقوا إلى المستوى المطلوب، فقام فابريجاس باستبدالهم جميعًا في الشوط الثاني.

    تقييمات كومو: بوتيز 6؛ فويفودا 5.5 (46' سمولسيتش 6)، كيمبف 6، دييجو كارلوس 6، فالي 6 (36' مورينو 6)؛ دا كونيا 6.5، بيروني 5.5 (46' كاكيريت 6)؛ دياو 6.5 (81' فان دير بريمبت غير مصنف)، نيكو باز 6، خيسوس رودريجيز 5.5 (46' باتورينا 6)؛ دوفيكاس 7.

  • نتائج مباراة فيرونا وكومو

    فيرونا - كومو (0-1)

    الهدافون: 70' دوفيكاس

    فيرونا (3-5-2): مونتيبو؛ إدموندسون، نيلسون، فالنتيني؛ بلجالي (81' فيرميسان)، أكبا أكبرو (81' أجويار)، جاليارديني، بيرنيدي (63' لوفريتش)، فريسي؛ بوي، سوسلوف. المدرب: ساماركو

    كومو (4-2-3-1): بوتيز؛ فويفودا (46' سمولسيتش)، كيمبف، دييجو كارلوس، فالي (36' مورينو)؛ دا كونيا، بيروني (46' كاكيريت)؛ دياو (81' فان دير بريمبت)، نيكو باز، خيسوس رودريجيز (46' باتورينا)؛ دوفيكاس. المدرب: فابريغاس

    الحكم: دي بيلو

    الإنذارات: ساماركو، كاكيريت، فابريغاس، فريسي

    الطرد: -

