Leonardo Gualano و محمود خالد

بين رغبة إنتر والبقاء في كومو أو العودة للريال .. فابريجاس يرد على زانيتي ويحسم مصير نيكو باز!

مدرب كومو يرد على مستقبل نيكو باز، بكلمات حاسمة..

بعد موسمين من الأداء المتميز مع فريق كومو، بات نيكو باز، بلا شك، أحد أكثر المواهب إثارة للإعجاب، والمرغوبة في عالم كرة القدم بأسره. الأمر الذي يجعل مستقبله مجهولًا؛ في ظل امتلاك ريال مدريد حق "إعادة الشراء"، فيما ترددت أنباء عن اهتمام قوي من قِبل إنتر.

ولم يخفِ نائب رئيس نادي إنتر، خافيير زانيتي، في الأيام الأخيرة، خلال حديثه عبر محطة الإذاعة الأرجنتينية "DSPORTS Radio FM 103.1"، رغبته في رؤية نيكو باز يرتدي قميص النيراتزوري يومًا ما.

وقال زانيتي "أنا معجب به للغاية. إنه في طريقه ليصبح لاعبًا عظيمًا. حسب ما أعرف، سيعود إلى ريال مدريد، لكننا لا نتوقف أبدًا عن الأمل في رؤيته يومًا ما يرتدي قميص إنتر".

ومن جانبه، تحدث مدرب كومو، سيسك فابريجاس، أثناء تقديمه للمباراة الأخيرة في الدوري ضد كريمونسي، عن وضع النجم الأرجنتيني.

  • "نيكو باز لاعب في فريق كومو"

    "زانيتي شخصية مهمة في عالم كرة القدم، وهو على دراية بجميع خبايا هذا المجال. أعلم أن نيكو باز مملوك بنسبة 50% لنادي كومو، لكنه لاعبنا. النادي الوحيد الذي يمكنه إبداء رأي في هذا الشأن هو ريال مدريد".


  • "يجب احترام الأندية"

    "زانيتي لا يلعب لا لريال مدريد ولا لنادي كومو، لذا يجب احترام الناديين. كانت هناك بعض التصريحات التي لم تعجبني".

  • "مثل ريال مدريد"

    "هناك أمر واحد أعرفه على وجه اليقين؛ نيكو باز لن يلعب في إنتر. إما أنه سيعود إلى ريال مدريد أو سيبقى في كومو الموسم المقبل. نحن راضون عنه وسنرى ما سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

  • "الآن ليس في أفضل حالاته"

    "هل سيلعب نيكو باز ضد كريمونيسي؟ نريد أن يلعب من هو في أفضل حالاته، وهو في الوقت الحالي ليس في كامل لياقته. لقد تدرب بمفرده، رغم أنه يشعر بتحسن مقارنة بالأيام السابقة. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أقول نعم أو لا. يتابع اللاعب اليوم العديد من أعضاء الطاقم الفني، في الماضي لم يكن هناك هذا العدد الكبير من أخصائيي العلاج الطبيعي".

    ماذا قدم نيكو باز مع كومو؟

    وانتقل نيكو باز "21 عامًا" إلى نادي كومو، في صيف 2024، قادمًا من ريال كاسيتا، فيما انفجرت موهبة الأرجنتيني، الذي بات ضمن قائمة المستدعين في القائمة "الأولية" للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    وخاض باز 40 مباراة مع كومو، في الدوري الإيطالي والكأس، تمكن خلالها من إحراز 13 هدفًا و8 تمريرات حاسمة، ليلعب دورًا كبيرًا في قيادة كتيبة فابريجاس، لضمان التأهل إلى البطولات الأوروبية، خلال الموسم المُقبل، فيما يبقى الصراع على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الجولة الأخيرة، مع كلٍ من ميلان وروما ويوفنتوس.

