نيكو باز ضد جنوى | "إرث ميسي" يحرر الأرجنتيني ويعيد ذاكرته التهديفية

لم ينجح النجم الأرجنتيني الشاب في هز الشباك في أول مباراتين لكومو هذا الموسم، كما لم يقدم أي تمريرة حاسمة، وهو الذي سجل 13 وصنع 8 الموسم الماضي، ما فتح بابًا للنقاش عن بداية متعثرة للاعب الوسط الشاب، خصوصًا بعد مشاركة في المونديال كان مهمشًا فيها ولم يحصل على دقائق لعب كبيرة مع الأرجنتين في مشوارها نحو النهائي.

ولكن الصيام انقطع سريعًا بالدقيقة الأربعين ضد جنوى، تمريرة طولية مميزة من يان كوتو الوافد من بوروسيا دورتموند هذا الصيف، يستلمها باز خلف الدفاع ويسدد قوية لهز الشباك بالهدف الثالث لناديه.





فابريجاس ترك نجمه في الملعب لثمانين دقيقة كان فيها نشطًا للغاية، إذ كان الأكثر تسديدًا بثلاث تسديدات، هدف وكرة ضربت العارضة وأخرى خطيرة، وتحركات مستمرة في خط الوسط لربط الخطوط، قبل أن يخرج مع حسم اللقاء بالرباعية، وبالنظر للقاء منتصف الأسبوع ضد لايبزيج الذي سيكون الأول للفريق الإيطالي بتاريخه في دوري أبطال أوروبا.







