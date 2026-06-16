سيرفض آرسنال؟ محادثة مع مورينيو تحسم مصير نيكو باز في ريال مدريد

بدأ مورينيو بشكل استباقي في تشكيل فريقه استعدادًا للموسم المقبل، وشمل ذلك لقاءً مباشرًا مع نيكو باز. ويقف الشاب الأرجنتيني، الذي أمضى العام الماضي في تطوير مهاراته في الدوري الإيطالي، عند مفترق طرق في الوقت الذي يدرس فيه الميرينجي إمكانية تفعيل بند إعادة الشراء في عقده.

ووفقًا لشبكة ESPN، جرت محادثة بين مورينيو ونيكو باز لمناقشة مكانه في الخطط الفورية للمدرب البرتغالي.

ورغم أن مورينيو حريص، حسبما يُقال، على تقييم جميع اللاعبين العائدين من الإعارة خلال فترة التحضير للموسم، إلا أنه غير قادر حالياً على ضمان حصول باز على الدقائق التي يرغب فيها مع الفريق الأول.

ونتيجة لذلك، ترك المدرب البرتغالي الباب مفتوحاً أمام لاعب الوسط لمواصلة تطوره في مكان آخر، مما يؤدي على الأرجح إلى تمديد إقامته في إيطاليا بدلاً من العودة الدائمة إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف.



