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أحمد فرهود

نيكو باز وريال مدريد: عودة تزعج جود بيلينجهام وتقضي على "الثنائي الكبير".. والاجتماع مع مايكل أوليسي ممكن!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
نيكو باز
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور
أردا جولر
جوزيه مورينيو
مايكل أوليسي
بايرن ميونخ
كومو
الدوري الإسباني

هل يفعلها ريال مدريد..

المواهب الشابة في العالم أصبحت "عملة نادرة" في وقتنا الحالي؛ لذا.. عندما يبرز نجم صغير ويقدم مستويات مبهرة، نشاهد الأندية الكبيرة تتصارع عليه.

وبالتأكيد.. الأرجنتيني نيكو باز، نجم نادي كومو الإيطالي؛ هو أحد هذه المواهب الشابة النادرة في العالم، التي تقدم مستويات تسحر العيون وتخطف القلوب.

وما يقدمه باز "22 عامًا" مع كومو؛ جعل جمهور العملاق الإسباني ريال مدريد يندهش من الاستغناء عنه، وعدم الاستفادة منه باعتباره أحد ركائز مشروعه الرياضي الجديد.

لكن.. ما يطمئن جمهور ريال مدريد نسبيًا؛ هو أن النادي العاصمي يمكنه استعادة اللاعب من جديد، بل ويبدو أنه بدأ يتحرك من أجل ذلك.

وبالطبع؛ عودة نيكو باز إلى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم - إذا حدثت بالفعل -، سيكون لها ضحايا كثر للغاية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد أنباء رغبة ريال مدريد في إعادة باز من جديد..

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    نيكو باز.. تألق كبير مع كومو "محليًا وأوروبيًا"

    في البداية وقبل كل شيء؛ دعونا نتحدث عن التألق الكبير للنجم الأرجنتيني نيكو باز مع نادي كومو الإيطالي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    تألق باز خلال الموسم الحالي، هو استكمال لمستواه الرائع في العام الرياضي الماضي 2025-2026؛ لكن هذا اللاعب يتطور من أسبوع إلى آخر بحق، مع اكتسابه الخبرات التي تصقل موهبته.

    - أرقام نيكو باز في 2026-2027:

    * مباريات: 13.

    * دقائق: 1.052.

    * مساهمات تهديفية: 14.

    * أهداف: 6.

    * تمريرات حاسمة: 8.

    ويعتبر باز "أفضل صانع أهداف" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الحالي، وذلك بـ5 تمريرات حاسمة؛ بالإضافة إلى أنه "الأكثر مساهمة تهديفيًا"، بعد مرور 4 جولات من مرحلة الدوري.

    نعم.. النجم الأرجنتيني ساهم في 8 أهداف خلال 4 مباريات أوروبية؛ وذلك بهزه شباك المنافسين 3 مرات، وصناعته 5 تمريرات حاسمة - كما ذكرنا -.

  • Como 1907 v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    ريال مدريد.. كيف يخطط لـ"إعادة" نيكو باز مجددًا؟

    لابد أولًا أن نفهم "الاتفاق الثنائي" بين العملاق الإسباني ريال مدريد ونادي كومو الإيطالي؛ بخصوص صفقة النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز، البالغ من العمر 22 سنة.

    صفقة انتقال باز من ريال مدريد إلى فريق كومو الأول لكرة القدم، مرت بـ"مرحلتين" في غاية الأهمية؛ وهما:

    * صيف عام 2024: انتقل باز إلى كومو مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ6 ملايين يورو تقريبًا، مع حصول النادي الإيطالي على 50% من الحقوق الاقتصادية للاعب؛ بينما احتفظ ريال مدريد بالنسبة المتبقية، إلى جانب أحقية إعادة شرائه - وفق شروط محددة -.

    * صيف عام 2026: قام كومو بشراء نسبة الـ50% المتبقية من الحقوق الاقتصادية للاعب، مقابل 60 مليون يورو؛ ليصبح باز لاعبًا للنادي الإيطالي بصورة كاملة، مع احتفاظ ريال مدريد ببند إعادة شرائه مجددًا.

    البند الذي وضعه ريال مدريد عند بيع حصته في باز صيف 2026؛ يعطيه حق إعادة شراء اللاعب من جديد في عام 2027؛ مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ80 مليون يورو.

    ولذا.. ظهر الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو خلال الساعات الماضية، ليدلي بمعلومات مهمة للغاية؛ والتي يمكننا أن نلخصها في بعض النقاط السريعة، وهي:

    - أولًا: بند إعادة شراء ريال مدريد لنيكو باز؛ يمكن تنفيذه في الصيف القادم، وليس الميركاتو الشتوي "يناير 2027".

    - ثانيًا: ريال مدريد يرغب في إعادة باز إلى صفوفه بالفعل؛ حيث تحدث مسؤولوه مع اللاعب بشأن هذا الأمر.

    - ثالثًا: باز يركز كليًا مع فريق كومو خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ على أن يحسم مستقبله في الصيف القادم.

    وبالتالي؛ احتمالية عودة باز إلى العملاق الإسباني واردة جدًا، في الميركاتو الصيفي القادم "2027".

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    ضحايا الصفقة.. أسماء كبيرة ستتضرر من عودة نيكو باز!

    الآن.. دعونا نتطرق إلى النقطة الأهم في تقريرنا عزيزي القارئ؛ وهي: "ماذا إذا عاد النجم الأرجنتيني نيكو باز إلى العملاق الإسباني ريال مدريد؟!".

    عودة باز إلى ريال مدريد؛ تعني امتلاك الفريق واحدًا من أهم المواهب الشابة عالميًا، وتعزيز القوة الهجومية بشكل كبير للغاية.

    ويجيد باز في أكثر من مركز، مثل الجناح الأيمن وصناعة اللعب وتحت رأس الحربة والمهاجم الوهمي؛ وهو ما يعني مرونة تكتيكية كبيرة للغاية للجهاز الفني، الذي يترأسه البرتغالي جوزيه مورينيو حاليًا.

    وإذا استمر مورينيو مع عودة باز، فسيكون هناك بعض الضحايا في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وهم:

    * 1/ التركي أردا جولر

    مورينيو يوظف جولر في الموسم الرياضي الحالي، في مركز "الجناح الأيمن الوهمي" الذي يتحول إلى صانع ألعاب؛ بحيث يدخل إلى العمق كثيرًا، ولا يلتزم بـ"الخط".

    وهذا أنسب دور سيقوم به باز في ريال مدريد، إذا عاد إلى الفريق الأول مجددًا؛ لذا.. قد يكون الضحية الأقرب هو جولر، الذي ستتراجع أهميته ودقائق مشاركته.

    * 2/ البرازيلي فينيسيوس جونيور

    بالطبع؛ إشراك باز كـ"جناح أيمن وهمي" يدخل إلى عمق الملعب ويؤدي أدوار صناعة اللعب، معناه تثبيت الجناح الإيفواري يان ديوماندي في الطرف الأيسر بدلًا من فينيسيوس.

    وحاليًا.. يتفوق ديوماندي كثيرًا على فينيسيوس، كما أنه يجيد في الجناحين الأيمن والأيسر؛ وهو ما يسهل من إمكانية إشراكه في "تشكيل واحد" مع باز، وتحت قيادة مورينيو بالذات.

    * 3/ الإنجليزي جود بيلينجهام

    من المستحيل أن يتم إجلاس بيلينجهام على "دكة البدلاء"، سواء عاد باز إلى صفوف "الميرينجي" أو لا.

    لكن إذا قلنا مثلًا إن باز سيلعب تحت رأس الحربة في ريال مدريد، مع الاعتماد على جناحين صريحين؛ فذلك سيعني أن بيلينجهام سيعود إلى الخلف، ليلعب كوسط ميدان ثانٍ.

    وبالفعل؛ ريال مدريد جرب هذا الأمر في بعض مباريات موسم 2025-2026، حيث تراجع مستوى اللاعب كثيرًا مع وجود خلل تكتيكي وعدم توازن في خط الوسط.

    بمعنى.. أنسب مركز للنجم الإنجليزي في ريال مدريد، هو صناعة اللعب وتحت رأس الحربة؛ ولذا فإن إعادته كوسط ميدان ثانٍ حال إعادة شراء باز، سيجعله أحد ضحايا الصفقة بالفعل.

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  • Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    مايكل أوليسي.. الاجتماع مع نيكو باز ممكن جدًا ولكن!

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ سيقودنا مباشرة إلى النجم الفرنسي مايكل أوليسي، جناح العملاق الألماني بايرن ميونخ.

    والبعض قد يتساءل؛ قائلًا: "ما علاقة أوليسي بحديثنا عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني نيكو باز إلى العملاق الإسباني ريال مدريد؟!".

    إجابتنا هنا ستكون أنه يوجد رابط تكتيكي قوي جدًا، حيث يجيد أوليسي في الجناح الأيمن، وكذلك صناعة اللعب وتحت رأس الحربة؛ وهي أدوار تتقاطع مع المراكز التي يمكن أن يشغلها باز.

    ومن الصعب إقناع بايرن بالاستغناء عن اللاعب الفرنسي، خاصة أن الحديث عن اهتمام ريال مدريد به أثار جدلًا واسعًا في صيف 2026؛ لكن يجب عدم نسيان أن مستقبل اللاعب قد يظل محل نقاش، في السنوات القادمة.

    وهنا يجب أن نتساءل، من ناحيتنا: "هل يمكن للريال أن يضم أوليسي وباز معًا؟.. وكيف ستكون خطة اللعب إذا اجتمع الثنائي؟".

    مركز أوليسي الأساسي هو الجناح الأيمن، ولكننا شاهدناه كثيرًا - خاصة مع منتخب فرنسا -، يلعب في صناعة اللعب أو تحت رأس الحربة؛ لذا فإن اجتماعه مع باز في ريال مدريد، قد يكون ضربة معلم بالفعل.

    نعم.. الثنائي سيتبادلان المراكز مع بعضهما، في المباراة الواحدة، بين الجناح الأيمن وصناعة اللعب وتحت رأس الحربة؛ وهو أمر كفيل بـ"خلخلة" أي دفاع، مهما كان.

    إلا أن هذا سيؤكد انتهاء فترة بعض اللاعبين مع "الميرينجي"، كالتركي أردا جولر والبرازيلي فينيسيوس جونيور؛ مع إغضاب نجوم آخرين كالإنجليزي جود بيلينجهام، بتغيير مركزه مثلًا.

    وغير ذلك؛ فإن الأقرب هو أن عودة باز إلى ريال مدريد، ستؤثر على قدرة النادي في التعاقد مع مايكل أوليسي.