نيكو باز المفتاح .. صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وريال مدريد وكومو يحبطها فورًا!

يقوم «البلانكوس» حاليًا بتقييم خطوتهم التالية فيما يتعلق بـنيكو باز، الذي غيّرت أدائه المذهل في الدوري الإيطالي خريطة سوق الانتقالات.

ويستعد العملاق الإسباني لتفعيل بند إعادة الشراء بقيمة 9 ملايين يورو لاستعادة اللاعب من نادي كومو. ومع ذلك، وبدلاً من دمجه في الفريق الأول، يعتزم النادي أن يعرض على النادي الإيطالي على الفور فرصة الاحتفاظ به بشكل دائم مقابل مبلغ ضخم يبلغ 60 مليون يورو.

ورغم أن هذا المبلغ قد يتجاوز الإمكانيات المالية لنادي كومو على الرغم من ثراء مالكيه، فقد برز نادي إنتر كمرشح جاد لضم صانع الألعاب الأرجنتيني، وفقًا لصحيفة «آس».

وأتاح هذا الاهتمام لريال مدريد فرصة ذهبية لتلبية مطلب مورينيو بالحصول على مدافع مركزي من الطراز الرفيع، من خلال إدخال اسم أليساندرو باستوني في المفاوضات.



