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نيكو باز المفتاح .. صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وريال مدريد وكومو يحبطها فورًا!
المناورة الاستراتيجية التي قام بها نيكو باز في مدريد
يقوم «البلانكوس» حاليًا بتقييم خطوتهم التالية فيما يتعلق بـنيكو باز، الذي غيّرت أدائه المذهل في الدوري الإيطالي خريطة سوق الانتقالات.
ويستعد العملاق الإسباني لتفعيل بند إعادة الشراء بقيمة 9 ملايين يورو لاستعادة اللاعب من نادي كومو. ومع ذلك، وبدلاً من دمجه في الفريق الأول، يعتزم النادي أن يعرض على النادي الإيطالي على الفور فرصة الاحتفاظ به بشكل دائم مقابل مبلغ ضخم يبلغ 60 مليون يورو.
ورغم أن هذا المبلغ قد يتجاوز الإمكانيات المالية لنادي كومو على الرغم من ثراء مالكيه، فقد برز نادي إنتر كمرشح جاد لضم صانع الألعاب الأرجنتيني، وفقًا لصحيفة «آس».
وأتاح هذا الاهتمام لريال مدريد فرصة ذهبية لتلبية مطلب مورينيو بالحصول على مدافع مركزي من الطراز الرفيع، من خلال إدخال اسم أليساندرو باستوني في المفاوضات.
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أولوية مورينيو الدفاعية
يبحث مورينيو في سوق الانتقالات عن لاعب يتمتع بحضور قوي في خط الدفاع. ويُعتبر التعاقد مع نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند أمراً غير واقعي على الإطلاق الآن بعد تعرضه لإصابة خطيرة، في حين يظل روبن دياش لاعب مانشستر سيتي بعيد المنال تماماً.
ولذلك برز باستوني كأفضل خيار محتمل من بين النخبة، على الرغم من اهتمام برشلونة به، الذي أشار التقرير إلى أنه تراجع بسبب السعر المطلوب من إنتر البالغ 70 مليون يورو. ولا يزال المدافع الإيطالي المرشح المفضل لدى "المدرب الخاص" الذي يسعى إلى إقرانه مع إبراهيما كوناتي.
ويضيف التقرير أن إنتر مستعد لمناقشة بيعه مقابل مبلغ يقارب 70 مليون يورو، خاصة وأن باستوني واجه بعض الانتقادات من جماهير سان سيرو خلال الموسم الماضي.
وإذا كان النيرازوري يبحثون بشدة عن ضم باز، فقد يضطرون إلى تخفيف موقفهم بشأن باستوني لتسهيل إبرام صفقة ترضي جميع الأطراف.
عقبة «الانتقال المؤقت» التي تفرضها الفيفا
ورغم أن الخطة تبدو خالية من العيوب على الورق، إلا أن فلورنتينو بيريز يتعين عليه التعامل مع قيود تنظيمية صارمة. فوفقًا للمادة 5 مكرر من لوائح الفيفا المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، والتي تتناول «الانتقالات المؤقتة»، «لا يجوز لأي نادٍ أو لاعب المشاركة في انتقال مؤقت». وتنص اللوائح على أنه في حالة حدوث انتقالين متتاليين لنفس اللاعب في غضون 16 أسبوعًا، يُفترض أن يكون ذلك انتقالًا انتقاليًّا ما لم يثبت العكس. وهذا يعني أن إجراء «الشراء وإعادة البيع» المباشر لباز قد يكون مستحيلًا من الناحية القانونية هذا الصيف.
وللتحايل على ذلك، قد يضطر ريال مدريد إلى الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية أو التفاوض على صفقة إعارة مبتكرة تتضمن بند شراء إلزامي. وتشتهر لجنة الانضباط التابعة للفيفا بصرامتها التاريخية في هذه الأمور، حيث أعلنت أنها ستفرض عقوبات على الأطراف المتورطة في مثل هذه الترتيبات، مما قد يؤخر خطط مورينيو في تجهيز خط دفاعه الجديد لبدء الموسم.
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منظور اللاعب وخط وسط مورينيو
بالنسبة إلى باز، يمثل هذا الانتقال مفترق طرق بعد عام سجل فيه 13 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في إيطاليا. ورغم أنه يُعامل كنجم من الطراز الأول في الدوري الإيطالي تحت قيادة سيسك فابريجاس، فإن خط وسط مورينيو الحالي يزخر بالمواهب مثل جود بيلينجهام وبرناردو سيلفا. وتشير التقارير إلى أن مورينيو تحدث مع باز، لكنه لم يستطع أن يعده باللعب بانتظام، وهو ما يحتاجه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لمواصلة تطوره السريع.
ونظرًا لتركيز باز على قيادة كومو إلى دوري أبطال أوروبا، وربما الحفاظ على مكانه في منتخب الأرجنتين، فقد يفضل الاستقرار. ومع ذلك، فإن جاذبية نادٍ مثل إنتر أو العودة الدائمة إلى العاصمة الإسبانية - ليتم استخدامه كورقة تفاوضية في مكان آخر - تجعل مستقبل الشاب معلقًا في الميزان بينما تضع الأندية اللمسات الأخيرة على استراتيجياتها الصيفية.
وبحسب "فابريزيو رومانو"، يسعى كومو لإعادة شراء اللاعب نهائيًا من الملكي ودفع الستين مليون يورو التي يطلبها الأخير وضمه هذا الصيف، وذلك عبر دفع 51 مليونًا فورًا، بالإضافة للتسعة ملايين التي دفعها ريال لاستعادة اللاعب، مع وضع بند جديد بأحقية شراء للنادي الإسباني ولكن بقيمة أعلى من السابقة.