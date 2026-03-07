Goal.com
مباشر
Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
معتز الجمال

نيكو باز "اختفى" هجوميًا.. تصد إعجازي يصل بفابريجاس للمربع الذهبي في الدوري الإيطالي!

بينما اكتفى نيكو باز بأدوار تكتيكية دفاعية، حقق كومو فوزاً مثيراً على كالياري ليخطف المركز الرابع بالدوري الإيطالي. بصمة دا كونيا وتصدي بوتيز الإعجازي حسما اللقاء لصالح الضيوف..

شهد ملعب "أونيبول دوموس" مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، حيث استضاف كالياري طموحات فريق كومو الساعي لحجز مقعد بين الكبار. اللقاء جاء مليئاً بالندية والإثارة، وانتهى بانتصار غالٍ للضيوف جعلهم يتقاسمون المركز الرابع مع فريق روما.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ورغم الأداء القتالي لأصحاب الأرض وعودة نجمهم إسبوزيتو لمعانقة الشباك بعد غياب دام ثلاثة أشهر، إلا أن سحر كرة القدم انحاز لكتيبة المدرب سيسك فابريجاس. فبفضل هدف خرافي من قدم دا كونيا خطف به الأضواء، وتألق أسطوري للحارس بوتيز الذي أنقذ مرماه في اللحظات القاتلة، نجح كومو في العودة بثلاث نقاط ذهبية تؤكد قوة شخصيته هذا الموسم.

ونستعرض فيما يلي تقييم لاعبي الفريقين، بعد الموقعة المثيرة في الكالتشيو:

تابع مباريات الدوري الإيطالي عبر STC

  • كالياري

    كابريل 6: لا يمكنه فعل شيء حيال الأهداف التي تم تسجيلها.

    خوان رودريجيز 6: دائمًا يقظ، لا يخرج عن موقعه أبدًا. كان جاهزًا لمواجهة نيكو باز. 

    دوسينا (5): لفترات طويلة من المباراة بدا وكأنه لا يزال يلعب بقميص كومو.

    زي بيدرو (6): من الصعب جداً اختراق جبهته. (من الدقيقة 28 في الشوط الثاني، زابا 5.5: حاول تقديم كل ما لديه لكن ذلك لم يكن كافياً).

    أوبرت (6): صاحب التمريرة الحاسمة لهدف التعادل المؤقت. نجح في الحد من اختراقات الخصم.

    سوليمانا (5): سمح للضيوف بفرض سيطرتهم على خط الوسط.

    ليتيتا (5.5): بدا تائهاً لفترات طويلة من اللقاء.

    أدوبو (5.5): رأى تسديدته التي كادت أن تكون هدف التعادل (2-2) تُتصدى. بشكل عام، تساهل كثيراً في الثنائيات.

    باليسترا (6): شوط أول هادئ، لكنه عاد في الشوط الثاني ليقطع الكيلومترات ويقدم لمسات فنية عالية. تقييمه جاء بناءً على متوسط أدائه في الشوطين.

    فولورونشو (5.5): لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق. عانى من رقابة لصيقة ويقظة.

    إسبوزيتو (6.5): اللاعب المهاري المعتاد في جميع أرجاء الملعب. سجل هدف التعادل بضربة رأسية.

    المدرب بيزاكاني (5.5): كاد أن يخطف التعادل أمام خصم يفوقه تنظيماً بكثير، لكنه تأخر في إجراء التبديلات في خط الوسط.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

    • إعلان

  • كومو

    بوتيز (7.5): بتصدٍ مذهل، حرم أصحاب الأرض من هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

    مورينو (6): تقييم متوسط له أيضاً. كان يقظاً للغاية في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني سُمح بتجاوزه مراراً وتكراراً. 

    كيمبف (5): فقد تغطيته لإسبوزيتو في لقطة هدف التعادل. بشكل عام كان غير منتبه للغاية.

    رامون (6): قاد خط الدفاع بالروح القتالية المعتادة. يتدخل بقوة وشراسة على كل كرة.

    فان دير بريمبت (6.5): سيطر على انطلاقات الخصم بشكل جيد. وعندما يتقدم للهجوم، يفعل ذلك بخطورة واضحة.

    دا كونيا (7.5): هدفه وحده يستحق ثمن تذكرة المباراة. جوهرته أهدت النقاط الثلاث لفريق كومو.

    بيروني (6): اضطر لمغادرة الملعب بسبب كدمة تعرض لها أثناء التغطية الدفاعية. 

    باتورينا (7): افتتح التسجيل بهدف اقتناصي رائع. 

    نيكو باز (5.5): كان تركيزه اليوم منصباً على المهام الدفاعية أكثر بكثير من الابتكار وصناعة اللعب، حيث اختفى هجوميًا. 

    خيسوس رودريجيز (5.5): أهدر فرصة جيدة للتسجيل.

    دوفيكاس (5.5): تحرك كثيراً ولكنه لم يشكل أي خطورة تُذكر على مرمى كابريلي.

    المدرب فابريجاس (6.5): في أوقات الحاجة، نجح في رفع إيقاع الفريق من خلال إجراء التبديلات الصحيحة والمداورة السليمة على أرض الملعب.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

الدوري الإيطالي
بيسا crest
بيسا
بيزا
كالياري crest
كالياري
كالياري
الدوري الإيطالي
كومو crest
كومو
كومو
روما crest
روما
روما
0