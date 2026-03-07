نيكو باز "اختفى" هجوميًا.. تصد إعجازي يصل بفابريجاس للمربع الذهبي في الدوري الإيطالي!

شهد ملعب "أونيبول دوموس" مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، حيث استضاف كالياري طموحات فريق كومو الساعي لحجز مقعد بين الكبار. اللقاء جاء مليئاً بالندية والإثارة، وانتهى بانتصار غالٍ للضيوف جعلهم يتقاسمون المركز الرابع مع فريق روما.

Getty/Goal

ورغم الأداء القتالي لأصحاب الأرض وعودة نجمهم إسبوزيتو لمعانقة الشباك بعد غياب دام ثلاثة أشهر، إلا أن سحر كرة القدم انحاز لكتيبة المدرب سيسك فابريجاس. فبفضل هدف خرافي من قدم دا كونيا خطف به الأضواء، وتألق أسطوري للحارس بوتيز الذي أنقذ مرماه في اللحظات القاتلة، نجح كومو في العودة بثلاث نقاط ذهبية تؤكد قوة شخصيته هذا الموسم.

ونستعرض فيما يلي تقييم لاعبي الفريقين، بعد الموقعة المثيرة في الكالتشيو:



