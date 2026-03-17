نيكولاس جاكسون يتعرف على مدة إيقافه عن الدوري الألماني بسبب تدخله العنيف في مباراة بايرن ميونيخ التي انتهت بالتعادل مع باير ليفركوزن

تم البت في العقوبات التأديبية الناجمة عن المواجهة المحتدمة بين الفريقين المتصدرين للدوري الألماني بعد مراجعة أحداث المباراة. في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت في 14 مارس، انطلق جاكسون باندفاع متهور نحو مارتن تيرييه في دائرة الوسط. ورغم أن الحكم كريستيان دينجرت أشار في البداية بالبطاقة الصفراء، إلا أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) دفعته إلى مراجعة الشاشة الموجودة على جانب الملعب، والتي أظهرت بوضوح ضربة قوية على كاحل تيرييه. أدى البطاقة الحمراء التي تلت ذلك إلى خوض الضيوف أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين، وتفاقمت الحالة لاحقاً عندما حصل لويس دياز أيضاً على بطاقة حمراء بسبب مخالفة ثانية تستوجب الإنذار.