العودة للبيت تصنع الفارق .. نيكلاس فولكروج الرجل الذي أحرج كلوب وتفوق على هاري كين!

لا يتابع الكثيرون فيردر بريمين، منذ أيام دييجو ومنافسة بايرن على لقب البوندسليجا قبل ما يزيد عن عشرة أعوام أو أكثر وانطفيء نجم النادي الذي اشتهر بقمصانه الخضراء والبرتقالية.

الموسم الماضي حل بريمين في المركز الخامس عشر ونجا من الهبوط بصعوبة، ولكن، الموسم الحالي يعيش الفريق طفرة كبيرة باحتلاله المركز السادس بفارق ست نقاط فقط عن المتصدر بايرن ميونخ، والسر؟ صفقة مجانية بصيغة الإعارة أسفرت عن هداف الدوري!

عودة نيكلاس فولكروج لصفوف فيردر بريمين كانت أشبه بالقصص الخيالية، اللاعب الذي خرج من بيته حيث تألق وصنع اسمًا بحثًا عن الشهرة والمزيد من التألق، ليعود بخفي حنين ليستعيد بريقه من جديد في بريمين.