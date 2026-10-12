Getty Images Sport
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نيفيل يطلب السماح.. أسطورة مانشستر يونايتد يعتذر عن تغطية مباريات مانشستر سيتي بسبب قضاياهم!
طلب نيفيل التنحي عن مهامه
بعد مشاهدة مانشستر سيتي يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة على ليفربول ، أدلى نيفيل باعتراف مثير للدهشة على قناة سكاي سبورتس. وكشف المحلل أن الوضع القانوني المحيط بسيتي أثّر بشكل كبير على تجربته في التحليل التلفزيوني. وقد تقدّم سيتي بطعن بعد أن أدانته لجنة مستقلة في 114 تهمة.
وتحدث نيفيل بصراحة عن دوره قائلًا: "كنا نُسجّل البودكاست للتو وقلت إنه إذا كان بإمكانكم إعفائي من مباريات مانشستر سيتي في المستقبل خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى يتم الاستماع إلى الأحكام، فسأكون في غاية السعادة".
- Getty Images Sport
في خضم الجدل، أشاد باللاعبين
أثنى نيفيل على لاعب الوسط إليوت أندرسون صاحب الـ116 مليون جنيه إسترليني بعد الفوز المثير للإعجاب على أرض أنفيلد، لكنه وجد صعوبة في التركيز على كرة القدم وحدها. وشرح نيفيل موقفه المتناقض تجاه حاملي اللقب قائلاً: "في نهاية المباراة يكون الأمر صعباً نوعاً ما لأنك تتخيل أساساً أنه إذا تم تأكيد أحكام الإدانة هذه في يناير أو فبراير، فإن مانشستر سيتي لن يكون في الموقع الذي هو فيه الآن، وستكون هناك سحابة ضخمة تخيّم على الدوري بأكمله، وهو أمر غير جيد للدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، وهذا ما أدركته اليوم فقط."
الدفاع عن الفريق والجهاز الفني
وسارع كل من نيفيل وجيمي كاراجر إلى التأكيد على أن الفريق والجهاز الفني لا يجب أن يتحملا وطأة الغضب الموجّه نحو الإدارة. وفي ظل سير إجراءات الاستئناف على نحو جيد، يبقى اللاعبون أبرياء تمامًا من الاتهامات المالية التاريخية. وتعاطفًا مع الفريق، قال نيفيل: "تلك هي المشكلة بالنسبة لموظفي مانشستر سيتي ولاعبيه وجماهيره، فهم جميعًا لا ذنب لهم في كل هذا. الوصمة والعار والضرر الذي يلحق بسمعتهم، لا علاقة لهم به على الإطلاق، لكن عليهم مواجهته في الملعب وداخل الاستاد، أسبوعًا بعد أسبوع."
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر مانشستر سيتي؟
ينتظر سيتي وقتًا طويلًا في ظل استمرار إجراءات الاستئناف المعقدة وجلسة العقوبات. وسيحتاج إنزو ماريسكا إلى إبقاء تركيز لاعبيه منصبًا بالكامل على الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الملعب، في حين ينتظر النادي حلًا قانونيًا نهائيًا يُتوقع صدوره في وقت ما من أوائل العام المقبل.
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