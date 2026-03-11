أثبت مادويكي أنه اللاعب الذي غير مجرى المباراة خلال تعادل فريقه 1-1 مع باير ليفركوزن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بعد دخوله الملعب في النصف ساعة الأخيرة من المباراة في بايرنارينا، أضفى اللاعب الدولي الإنجليزي السرعة التي كان فريق ميكيل أرتيتا في أمس الحاجة إليها بعد أن تأخر في النتيجة في بداية الشوط الثاني. في الدقائق الأخيرة من المباراة، دخل مادويكي منطقة جزاء ليفركوزن بالكرة، لكنه تعرض لعرقلة من مالك تيلمان، على الرغم من احتجاج الفريق المضيف على القرار.

وفي حديثه لموقعأرسنال الرسمي بعد المباراة، أشار مادويكي إلى ميوله الطبيعية باعتبارها القوة الدافعة وراء تلك اللحظة. وقال الجناح نوني: "أعتقد دائمًا أنني أستطيع أن أؤثر في المباراة، سواء بدأت المباراة أو كنت على مقاعد البدلاء". "أخبرني حدسي أن أدخل منطقة الجزاء عندما التقطت الكرة، لذا فعلت ذلك".