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نونيز في ليفربول من جديد؟ تغريدة غريبة من النادي تشعل تكهنات الجمهور!
المهاجم الأوروواياني سيصبح لاعبًا حرًا
أفادت التقارير أن داروين نونيز سيصبح لاعبًا حرًا بعد إنهاء عقده بالتراضي مع نادي الهلال. وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد انتقل إلى الدوري السعودي العام الماضي فقط، لكن وصول كريم بنزيما أدى فعليًا إلى استبعاده من قائمة الفريق المسجلة. والآن، يُقال إن ليفربول تلقى عرضًا لإعادة المهاجم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز دون دفع أي رسوم انتقال، وأن نونيز نفسه يرغب بالعودة لصفوف الريدز من جديد بحسب "موندو".
مع قيام الريدز حالياً بتقييم خياراتهم الهجومية في أعقاب إصابة هوجو إكيتيكي طويلة الأمد، قد تكون فرصة التعاقد مع لاعب دولي متمرس مجاناً مغرية للغاية بحيث لا يمكن للإدارة تجاهلها.
علاوة على ذلك، يُنظر إلى القدرات البدنية لنونيز وضغطه عالي الكثافة على أنهما ملاءمة تكتيكية مثالية للأسلوب الهجومي الذي ينفذه المدرب الجديد أندوني إيراولا. خلال فترة لعبه السابقة مع ليفربول، سجل نونيز 40 هدفاً فقط وصنع 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة، لكن معدل أدائه لا يزال مفضلاً لدى جزء من مشجعي كوب.
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منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يثير شائعات حول لم شمل
وفي خطوة زادت من حدة التكهنات حول احتمال عودته المفاجئة، أثار فريق ليفربول المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الارتباك على منصة X بنشره: "انضم داروين نونيز إلى الريدز قبل أربع سنوات من اليوم".
ورغم أن هذا المنشور يعتبر عادةً منشوراً روتينياً بمناسبة الذكرى السنوية، إلا أن توقيته أثار تساؤلات بين صفوف المشجعين نظراً للوضع الحالي لعقد المهاجم.
وسارع المشجعون إلى التساؤل عن سبب قيام النادي بتسليط الضوء على لاعب غادر بعد فترة قصيرة فقط، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن إعلان "مرحبًا بعودتك" كان وشيكًا.
ردود فعل المشجعين على المنشور الغامض واحتمال العودة
أثار التوقيت الغريب لمنشور النادي ردود فعل هائلة على الإنترنت، حيث انقسم المشجعون بين الحماس والشك. ورداً على التغريدة الرسمية، كتب المشجع @CalvinCaleb7: "ظننت أن هذا منشور ترحيب بعودة داروين!"، بينما اكتفى @TheKopoholic بإضافة: "أعيدوه إلى ديارنا".
وقد شارك @pathless__path هذا الرأي بشدة، حيث أشار إلى التوافق التكتيكي الواضح بين المهاجم والمدرب الجديد: "لول، ظننت أن نونيز انضم إلينا مرة أخرى وكنت على وشك الرقص فرحًا. أرجوكم أحضروه مجانًا. إنه مصمم لعب كرة إيراولا. إنه يعرف النادي وسيبذل قصارى جهده من أجل الفريق".
لاحظ المشجعون الأكثر تشككًا هذا الاتجاه وتساءلوا عما إذا كان هناك دافع خفي. اقترح @ateenfc أن "الإدارة تعرف ما تفعله"، وافترض @TeeRobinho أن النادي "يحاول استشعار ما إذا كان المشجعون يريدون عودته". وقد ردد @TaintlessRed هذه النظرية، حيث ربط التغريدة مباشرةً بشائعات الانتقال المجاني: "إنه اختيار مثير للاهتمام أن نغرد عن انضمام داروين قبل 4 سنوات. نحن لا نفعل ذلك مع لاعبين آخرين انضموا ورحلوا بعد 4 سنوات فقط. أتساءل عما إذا كنا نحاول إعادته مجانًا؟"
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برشلونة ومنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز يتنافسون على ضم نونيز
ليفربول ليس النادي الوحيد المرتبط باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا. فوفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، يُقال إن برشلونة يراقب نونيز أيضًا باعتباره خليفةً محتملاً لروبرت ليفاندوفسكي، وهو خيار فعال من حيث التكلفة. وعلى الصعيد المحلي، ارتبط اسم اللاعب الأوروجوياني أيضًا بناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، اللذين يسعيان لتعزيز قوتهما الهجومية استعدادًا للموسم الجديد.
وإذا أراد ليفربول ضمه إلى صفوفه، فقد يضطر إلى التحرك بسرعة على الرغم من الشكوك المستمرة حول قدرته التهديفية.
يجب على الريدز أن يقرروا ما إذا كانت معرفة نونيز بالمدينة والنادي تفوق الإحباط الذي سببه موسمه الأول، حيث سجل معدل تحويل تسديدات منخفضًا بشكل ملحوظ بلغ ما يزيد قليلاً عن 11 في المائة. وبينما يبدو أن المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي منقسمون بين الحماس والارتباك، تظل احتمالية انتقال مجاني للاعب كلف 64 مليون جنيه إسترليني قبل بضع سنوات فقط قصة جانبية مثيرة للاهتمام في فترة الانتقالات الصيفية. في الوقت الحالي، نجحت أنشطة ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي في جعل نونيز محط أنظار ميرسيسايد مرة أخرى.