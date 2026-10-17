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نوع مهدد بالانقراض.. إطلاق اسم ميسي على سلالة جديدة من النباتات!
تكريم علمي للأيقونة الأرجنتينية
في تلاقٍ مثير بين عالم النبات وعالم الرياضة النخبوية، خلّد العلماء اسم ميسي من خلال تسمية نوع نباتي جديد تكريمًا له. وقد فصّلت دراسة أكاديمية حديثة اكتشاف نوع نباتي فريد في المناطق المرتفعة من جبال الأنديز، وتحديدًا في وسط وجنوب البيرو، وفقًا لما ذكرته ذي أثلتيك.
واختار الباحثون تسمية هذا النوع "سالفيا ميسي" تيمنًا بلاعب كرة القدم الأيقوني، في مقارنة مباشرة بين صلابة النبتة والتميز الدائم لقائد إنتر ميامي. وتتميز النبتة بأزهار لافتة بلونين أزرق فاتح وأبيض، وهي تشكيلة طبيعية من الألوان تعكس ألوان قميص المنتخب الأرجنتيني الشهيرة.
وجاءت عملية التسمية وفق القواعد الصارمة للتسمية النباتية، التي تعتمد على الجذور اللاتينية في تصنيف الاكتشافات البيولوجية الجديدة. وبإضافة حرف "i" إلى نهاية لقب صاحب الـ39 عامًا، أطلق المجتمع العلمي على النبتة اسم "سالفيا ميسي".
- Icon Sportswire
إرث يتجاوز كرة القدم
هذه البادرة نادرة في الأوساط الأكاديمية، وعادة ما تُخصَّص للأشخاص الذين تركوا أثرًا عميقًا في الثقافة العالمية. وينتمي هذا النبات إلى عائلة الشفويات، المعروفة باسم عائلة النعناع، ويُشار إلى ما يحتمل أن يتمتع به من خصائص طبية. وكثيرًا ما تُدرَس الأنواع الفرعية داخل هذه المجموعة لما تحمله من خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يضيف بُعدًا وظيفيًا إلى اكتشاف استحوذ بالفعل على خيال عشاق كرة القدم في أنحاء العالم.
ويأتي هذا التكريم في عالم النبات في وقت يواصل فيه ميسي تصدُّر العناوين داخل الملعب وخارجه. وفي حين يبقى تركيزه الأساسي على قيادة إنتر ميامي في مشوار الدوري الأمريكي، فإن مكانته كرمز ثقافي لم تكن يومًا أعلى مما هي عليه الآن. وحقيقة أن نوعًا متوطنًا في الطبيعة البيروفية الوعرة يحمل اسمه الآن تمثل شهادة على مكانته كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة.
فصيلة صامدة للاعب صامد
نبات Salvia messii ليس زهرة حديقة رقيقة على الإطلاق، بل هو كائن صلب مجهّز لتحمّل أقسى البيئات على سطح الكوكب. ويصل طول هذا النبات إلى 1.5 متر، ولا يوجد إلا على المنحدرات الصخرية القاحلة على ارتفاعات تتراوح بين 2000 و2400 متر فوق مستوى سطح البحر. وقد لاحظ علماء الأحياء قدرة النبات الفائقة على التكيّف، وهي خصلة تمكّنه من الازدهار في الهواء الخفيف والتضاريس القاسية حيث لا تستطيع سوى أنواع قليلة أن تصمد.
ولعلّ هذه الصلابة هي أنسب تحية لميسي، الذي رسمت مسيرته قدرته على تجاوز التحديات الجسدية والحفاظ على التفوّق في أعلى مستويات الرياضة الاحترافية لأكثر من عقدين. لكن هذا الاكتشاف يحمل أيضًا نبرة حزينة، إذ تم تصنيف Salvia messii بالفعل ضمن الأنواع المهدّدة بالانقراض.
- Photosport
من الملعب إلى المختبر
ومع أن تسمية نبات باسم لاعب كرة قدم قد تبدو أمرًا غير معتاد، فإن ميسي ليس أول لاعب يحظى بمثل هذا التكريم البيولوجي. فعالم العلوم كثيرًا ما استلهم من اللعبة الجميلة عند تصنيف أشكال حياة جديدة. وفي وقت سابق من هذا العام، نال حارس مرمى الرأس الأخضر المخضرم فوزينيا هذا الشرف عندما حمل نوع جديد من الرخويات البحرية اسمه.
كما أن البروفيسور خيسوس أورتيا من جامعة أوفييدو كان قد أطلق في عام 2019 اسم حارس ريال مدريد السابق كيلور نافاس على نوع من القواقع البحرية. وتُظهر هذه الحالات توجهًا متزايدًا لدى العلماء نحو الاعتراف بالأثر الاجتماعي الهائل الذي تتركه أبرز شخصيات كرة القدم.
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