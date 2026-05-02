"لهذا لم يعد رونالدو إلى أوروبا" .. نور الدين بن زكري يشعل التحدي مع الأردن: لو خسرت الجزائر لتتوقف عن لعب الكرة!

قرر الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إشعال التحدي "مبكرًا"، في ظل ترقب مشاهدة المواجهة العربية التي ستجمع بين الجزائر والأردن، في نهائيات كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن وقوع الجزائر والأردن "معًا" في المجموعة العاشرة، برفقة الأرجنتين، حامل اللقب، والنمسا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأردن والجزائر على ملعب ليفي بسانت كلارا، في الثامنة مساء (جرينتش -7)، يوم 22 يونيو المُقبل، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.