المتابع الجيد لدوري روشن السعودي قبل سنوات، يعلم جيدًا السجال الذي كان يدور بين المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، والنصر، ويبدو أن ملامح هذا السجال قد وصلت للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي.
"أنت مدرب لا تحفظ لسانك!" .. هجوم على نور الدين بن زكري بعد كشف حديث جانبي بينه وبين كريستيانو رونالدو
ما القصة؟
العالمي حل ضيفًا على الشباب في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في ديربي حسمه الضيوف لصالحهم برباعية مقابل هدفين.
الانتصار وإن بدى كبيرًا إلا أنه لم يكن سهلًا، حيث سجل رباعية العالمي جواو فيليكس "ثلاثية" وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90.
أما ثنائية الليث الأبيض فجاءت عن طريق يانيك كاراسكو وعلي البليهي في الدقيقتين 30 و80 من عمر المباراة.
سؤال رونالدو لنور الدين بن زكري
في مؤتمر صحفي الأمس، كشف نور الدين بن زكري عن حديث جانبي دار بينه وبين كريستيانو رونالدو بعد الديربي الأخير، مشددًا على أنه يقدم نفس المستوى في كافة المباريات الكبيرة بلا تعمد القتال أمام النصر تحديدًا.
وقال ابن زكري: "يسألونني في مواقع التواصل، خاصةً النصراويين (لماذا لا تلعب بهذا الأداء مع الفرق الأخرى، فقط تقدمه أمام النصر؟)، لا سيما وأن الشباب كان يلعب بمفرده في الشوط الثاني، بينما اختفى تكتيكيًا النصر، بل إن رونالدو نفسه سألني داخل الملعب، فقلت له (عُد وشاهد مباراتي أمام الهلال والقادسية والنصر والاتحاد، ترى ما إذا كنت مقصرًا في أي مباراة)".
وأضاف: "هذه مباريات كبيرة والدوافع بها واضحة، وكل لاعب يحب أن يلعب المباريات الكبيرة، بجانب أنه لا يمكن أن تقول للاعب (خصمنا فريق كبير، فليتراجع مستواك!). أنا لم أستحق الهزيمة في أي مباراة أو حتى التعادل".
هجوم على نور الدين بن زكري
تصريحات المدرب الجزائري استفزت الإعلامي الرياضي النصراوي مبارك الشهري، الذي اتهمه بوضع النصر في جملة مفيدة، كي يحقق انتشارًا واسعًا ليس أكثر.
وقال الشهري عبر برنامج "وهج": "النبرة العامة تشعر أنه يتشفى في النصر، لكنه لم ينتصر قط أمام النصر، رغم أنه فعلها أمام الهلال وقتما كان مدربًا للرائد. السؤال (لو ذكر اسمًا غير رونالدو أو النصر، هل كان سيتصدر المشهد؟)، بالتأكيد لا!".
واستطرد: "وجود ابن زكري في دورينا، يسبب تصريحاته على النصر فقط لا غير، لكنه لا يمتلك أي جمل تكتيكية مثله مثل أي مدرب عربي عملوا في السعودية بالفترة الأخيرة؛ يلعب على التحولات".
مبارك الشهري اختتم: "لماذا يستقصد النصر في تصريحاته؟، لأنه عقب أن يُقال من أي نادٍ، يتجه للعمل في البرامج ويظهر الزي السعودي ويؤكد محبته للمملكة ثم يتلقى عقدًا من نادي أو قناة أخرى. هو مدرب لا يحفظ لسانه".
وماذا بعد بالنسبة للشباب؟
الليوث حققوا الفوز أمس الأحد، أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
هذا الفوز عطّل "مؤقتًا" تأهل العميد لملحق مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على التعاون؛ صاحب المركز السادس، والذي لديه فرصة التأهل القاري أيضُا.
أما الشباب فيحل بالمركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، ومن المقرر أن يلتقي بالنجمة في الجولة الأخيرة من الموسم الجاري.