فيديو | مشادة انتهت بإهانة بين رئيس الشباب وبن زكري بسبب حمدالله والجزائري يرد: ندمت على إصلاح علاقته بكاراسكو!

عبد العزيز المالك قال في مداخلة عبر نفس البرنامج بحضور بن زكري:"حديث المدرب عن وضع البند الخاص بعدم الهبوط وأنه استغنى عنه هذا أمر غير صحيح، كل شيء مسجل، الأهداف الموضوعة كانت بسيطة للغاية، وما أردناه من بن زكري وكانت مشكلة لنا مع المدرب السابق، هي عدم وضع اللاعبين بأماكن غير مراكزهم المخصصة".
وأضاف:"بن زكري وافق على هذا الكلام، وقال إنه لا يريد اختراع مراكز جديدة للاعبين، ولكن بعدها الوضع اختلف كثيرًا، كما أن الأشياء في غرفة الملابس لم تكن مستقرة بسبب حديث المدرب عن المكافآت".
وواصل حديثه:"الرواتب في النادي كبيرة للغاية، والمدرب على علم بوجود استدامة مالية، والعقوبات الواقعة علينا تمنعنا من صرف المكافآت، وفعلنا ذلك من خلال مجلس الإدارة أو مني شخصيًا، ولا توجد أي مكافأة متأخرة من النادي، سلمنا كل لاعب 75 ألف ريال بعد الفوز بنصف نهائي كأس الخليج، ووعدناهم بـ300 ألف ريال في حالة الفوز بالبطولة".
وعن عقوبة حمدالله:"إدارة كرة القدم كانت على علم بالأمر، وتم التشاور مع بن زكري نفسه وهناك شهود على ذلك، ولكنه يتحدث عن الأمر بعاطفة عكس رؤيتنا التي تعطي الأولوية لمصلحة النادي قبل أي شيء".
وعن تفاصيل العقد:"لم نضع أي بنود تخص مكافأة لتفادي الهبوط، نعم كنا في خطر، ولكن العقد من البداية احتوى على صرف مكافأة على المركزين الثامن والتاسع، كما أن المدرب خرج عبر بعض المنصات لانتقاد العديد من اللاعبين خاصة السعوديين، مما تسبب في حدوث انقسامات داخل الفريق".
وأنهى تصريحاته:"بن زكري خرج للهجوم على منتخب الأردن، وهناك لاعب أردني بفريقه، وتصريحاته لم تخدم النادي بشكل كبير، كما أنه انتقد المدرب السابق بسبب تغيير مراكز اللاعبين وهو فعل نفس الشيء، نحن نحترمه كثيرًا ودعمناه ونشكره على الفترة التي قضاها معنا، طاقمه الفني رحل بالفعل، نادي الشباب الآن يبحث عن مدرب آخر يمكنه إدارة الفريق بعيدًا عن الأحاديث الإعلامية".
وتسببت هذه التصريحات في انفعال بن زكري خلال الحلقة، حيث قال:"إذا كان الشباب يحتاج لمدرب على أعلى مستوى، فالفريق أيضًا بحاجة إلى رئيس على أعلى مستوى".