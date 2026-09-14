بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2026، وما تبعه من إعلان الحارس الأربعيني مانويل نوير عن اعتزاله الدولي، ورحيل المدرب يوليان ناجلسمان، ومن ثمّ التعاقد مع يورجن كلوب، بات السؤال في أروقة "المانشافت"، حول هوية الحارس القادم لمنتخب ألمانيا، ليظهر اسم جديد في الصورة، ويثير المطالبات باستدعائه، وهو نوج أتوبولو.

حارس مرمى آينتراخت، صاحب الـ24 عامًا، الذي عاش فترة صعبة في الصيف، وسط كواليس مثيرة قادته إلى معقل فرانكفورت، في رحلة كان عنوانها الأبرز "من الوعود الكاذبة إلى كتابة التاريخ".

حكايات كثيرة مرّ بها أتوبولو في وقت قصير، من خطأ كاد أن يجلس مختفيًا عن الأضواء، وهزيمة ثقيلة أنقذته من دكة البدلاء، فماذا فعل نجم آينتراخت ليصبح حديث الساعة في ألمانيا؟