أعرب نواف بن سعد؛ رئيس نادي الهلال، عن استيائه من الطواقم التحكيمية التي تدير مباريات فريقه في دوري روشن السعودي 2025-2026، مستغربًا دفع الملايين لاتحاد الكرة وفي الأخير لا يجلب حكام النخبة بأوروبا.
نواف بن سعد غاضبًا: الهلال يدفع الملايين ثم يحضرون له حكام فئات سنية وعلى الجمهور تأجيل عتبه!
الهلال يعبر من الخليج بشق الأنفس
حقق الهلال أمس الثلاثاء، الفوز أمام الخليج بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الخليج الذي قدم مباراة بمستوى أكثر من رائع، تقدم أولًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بفضل جوشوا كينج بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية.
لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عادل للمباراة بفضل ضربة ركنية أيضًا، حيث حول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عرضية من روبن نيفيش إلى هدف في الدقيقة 34.
فيما استغل "نجم المباراة" سلطان مندش خطأ دفاعي قاتل، ليحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة 79، خاطفًا ثلاث نقاط غالية.
بهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، متأخرًا بنقطتين فقط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الـ11.
الغضب من التحكيم
في حديثه مع الصحفيين عقب نهاية مواجهة الخليج، تطرق نواف بن سعد للحديث عن الحكام، في ظل الجدل الكبير الدائر في الموسم الجاري، بالتزامن مع اشتداد المنافسة على الصدارة، التي يحتلها النصر حاليًا.
وقال رئيس الهلال: "إلى اتحاد القدم ولجنة الحكام، الهلال دفع ملايين الريالات لجلب حكام أجانب، لكن من حضروا لم يكونوا على قدر المستوى المأمول وليسوا من حكام النخبة، والعذر كان أن الاتحاد الأوروبي لا يتعاون معنا ولا يسمح لخروج حكام النخبة، بينما دول مجاورة لنا أحضروا تسعة حكام نخبة في الفترة الأخيرة، فلماذا ندفع كل تلك الملايين وفي الأخير يحضر لنا حكم فئات سنية في بلده كما حدث في إحدى مبارياتنا الأخيرة؟".
وأضاف: "يجب جلب حكام على قدر مستوى الدوري السعودي، الذي يعد أحد أهم الدوريات الآن ويخدم المشروع الرياضي".
رسالة للجماهير
رئيس نادي الهلال تحدث كذلك عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المرتقب أمام الخلود، والمقرر له الثامن من مايو الجاري، مطالبًا الجماهير بتأجيل الانتقادات لنهاية الموسم في ظل المنافسة على لقبي دوري روشن وكأس الملك.
ابن سعد تابع: "سعداء بالثلاث نقاط أمام الخليج، وسعادتنا الأكبر ستكون يوم الجمعة بعدما أُعلن بشكل رسمي عن رعاية خادم الحرمين الشريفين لنهائي الكأس، نتشرف بالسلام على راعي المباراة – الله يحفظه – سيكون هذا وسامًا لكل نادٍ يستطيع الوصول لهذه المكانة".
وواصل: "أشكر جمهور نادي الهلال على تفاعله بصفة عامة، ومن حضروا أمام الخليج بصفة خاصة على دعم الفريق، أتمنى مواصلة الدعم حتى نهاية الموسم، ليس فقط بالحضور بل بدعم الفريق ككل، نقدر العتب، لكن نطالبهم بتأجيل الانتقادات لنهاية الموسم، ففي انتظارنا مباريات حساسة، لذا يجب دعم اللاعبين والجماهير حتى النهاية".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".