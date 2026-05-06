"بدأت أشك في أسعار استقدام الحكام الأجانب" .. تصريح مفاجئ يضاعف الجدل بعد "قنبلة" رئيس الهلال!

سيطرت حالة من الجدل على الاستوديو التحليلي لبرنامج "أكشن مع وليد" عند مناقشة تصريح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، الأخير والذي عبر خلاله عن استياءه من اختيارات الاتحاد السعودي لكرة القدم للحكام الأجانب الذين يتم استقدامهم لإدارة مباريات الفريق المحلية في الآونة الأخيرة.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على الخليج أمس الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة أدارها الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس، إلا أن رئيس الهلال لم يكن راضيًا عن أداء الحكم، موجهًا انتقادات لاذعة للجنة الحكام.

وكانت جماهير الأهلي قد انتقدت حكم اللقاء، بعدما عاد إلى تقنية الفيديو وألغى هدفين للهلال سجلهما سيرجي سافيتش وكريم بنزيما في الشوط الثاني، وذلك بعد أن رفض مطالب لاعبي الزعيم باحتساب ركلة جزاء على جوشوا كينج لاعب الخليج بداعي لمسة يد.