السيطرة على غضب نواف العقيدي وتعقيدات بشأن الصفقات الأجنبية .. تطورات مثيرة في ميركاتو النصر

بدأ فلاح القحطاني حديثه عن الجديد في النصر بالصفقات الأجنبية المنتظرة، مؤكدًا أن النادي يواجه صعوبة بالغة في هذا الملف، على إثر محدودية الميزانية، لكنه منح الجماهير الأمل بشأن المحليين.

القحطاني كتب نصًا: "فيما يخص تسجيل لاعبين أجانب بعد كوستا، أرى بحسب ما أعرف أن الأمر صعب جدًا في الوقت الحالي، ونسبة حدوثه تكاد تكون معدومة ما لم يطرأ جديد مالي يغير المشهد".

وأضاف: "أما ملف اللاعبين المحليين، فما زالت الفرصة قائمة، لكن الأمر مرتبط بما يتيحه السوق من أسماء مناسبة، إضافة إلى الجوانب المالية وإمكانية إتمام الصفقات، لذلك يصعب الجزم بأي شيء حاليًا".



