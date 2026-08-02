وسط أزمة الرقابة المالية .. نواف العقيدي يحبط إدارة النصر بشأن مستقبله!

وكان نواف العقيدي قد شارك مع النصر، في 12 مباراة، خلال الموسم الماضي "2025-2026"، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أربع مباريات.

ورغم ذلك، إلا أن البطاقة الحمراء التي أخرجته من مباراة الديربي أمام الهلال، في قمة الجولة 15، وقبلها بارتكاب خطأ فادح في مواجهة القادسية، دفعا المدير الفني السابق جورج جيسوس، لإعادته إلى مقاعد البدلاء، والاعتماد بشكل أساسي على الحارس بينتو.

وبخلاف ذلك، فإن الإصابة التي تعرض لها العقيدي، بالتزامن مع ختام الموسم، أفقدته فرصة اللعب أساسيًا مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تم الاعتماد على محمد العويس، فيما ودّع الأخضر المونديال من دور المجموعات.