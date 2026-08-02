وجه نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، مفاجأة غير سارة للإدارة، بشأن موقفه من الاستمرار مع إدارة العالمي، في ظل تراجع الاعتماد عليه، لصالح البرازيلي بينتو كريبسكي.
وسط أزمة الرقابة المالية .. نواف العقيدي يحبط إدارة النصر بشأن مستقبله!
العقيدي يعود لدكة البدلاء
وكان نواف العقيدي قد شارك مع النصر، في 12 مباراة، خلال الموسم الماضي "2025-2026"، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أربع مباريات.
ورغم ذلك، إلا أن البطاقة الحمراء التي أخرجته من مباراة الديربي أمام الهلال، في قمة الجولة 15، وقبلها بارتكاب خطأ فادح في مواجهة القادسية، دفعا المدير الفني السابق جورج جيسوس، لإعادته إلى مقاعد البدلاء، والاعتماد بشكل أساسي على الحارس بينتو.
وبخلاف ذلك، فإن الإصابة التي تعرض لها العقيدي، بالتزامن مع ختام الموسم، أفقدته فرصة اللعب أساسيًا مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تم الاعتماد على محمد العويس، فيما ودّع الأخضر المونديال من دور المجموعات.
العقيدي يقول "لا للتجديد"
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن نواف العقيدي رفض عرضًا من إدارة النصر لتجديد عقده، مفضلًا الرحيل خلال فترة الميركاتو الصيفي، أو الانتظار إلى يناير المُقبل، من أجل دخول الفترة الحرة التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ، دون العودة لإدارة ناديه.
وكانت إدارة النصر قد دخلت في مفاوضات مع العقيدي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، ولكن نواف أبلغ الإدارة بأنه يرغب في الرحيل، ما دفع الإدارة لبدء التنسيق مع وكيل أعماله، مشعل السفاعي، ودراسة العروض المقدمة إليه، بحثًا عن العرض الأنسب.
وإزاء رغبة العقيدي في المغادرة، فإن إدارة النصر تفضل عدم الانتظار إلى الفترة الحرة، التي تعني آخر 6 شهور في عقده، حيث تفضل الاستفادة ماليًا من رحيله.
عروض رسمية للعقيدي
وفي سياق متصل، تلقت إدارة نادي النصر، العديد من العروض الرسمية، للحصول على خدمات الحارس، في الميركاتو الصيفي، فيما جاء عرض الفتح في المقدمة.
وقدم الفتح عرضًا بضم نواف العقيدي، مقابل انضمام الظهير الأيمن سعيد باعطية، إلى قلعة العالمية، فيما تلقى النادي عرضًا آخر من الشباب، يتضمن صفقة تبادلية أيضًا، بالتعاقد مع همام الهمامي، إلا أن الإدارة لم تتجاوب مع العرضين، بداعي أن القيمة المالية والفنية لا تتناسب مع حجم الحارس الدولي.
رسالة النصر إلى حارسه
وبينما يدرس النصر العروض المقدمة، فإن الإدارة قامت بإبلاغ نواف العقيدي بأن عرض التجديد سيظل قائمًا، ويتضمن راتبًا سنويًا أعلى من عقده الحالي، إذا ما أراد التراجع عن قراره بالرحيل.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، بالإبقاء على نواف العقيدي، خلال الموسم الجديد، وأنه سيقوم بالتناوب في مركز حراسة المرمى، بين البطولات المحلية والقارية.
وألمحت تقارير أيضًا، بأن الحارس البرازيلي بينتو هو الأقرب لمغادرة النصر، فيما تظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي، فضلًا عن خضوعه للرقابة المالية، حائلًا أمام السماح برحيل أي من نجومه، بعد مارسيلو بروزوفيتش.
- social gfx/ Getty Images
مشوار نواف العقيدي في عالم الساحرة المستديرة
الحارس الشاب نواف العقيدي البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء عملاق الرياض النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2019.
وخرج العقيدي في تجربتين محليتين، على سبيل الإعارة؛ الأولى إلى نادي الطائي من يناير إلى يونيو 2022، ثم الثانية في 2025 إلى فريق الفتح.
وقدّم الحارس الشاب أفضل مستوياته مع الفتح، وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2025؛ قبل العودة إلى الفريق النصراوي مجددًا، والذي توج معه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي.
وبصفةٍ عامة.. شارك نواف العقيدي في 53 مباراة رسمية، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ مستقبلًا خلالها 55 هدفًا، مع الحفاظ على نظافة شباكه "16 مرة".
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا