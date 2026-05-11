تحدث البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الهلال بالغد في ديربي حاسم، مؤكدًا غياب نجم فريقه، ومعربًا عن خوفه من مستوى اللاعبين في اللقاء.
ناقض نفسه بشأن نواف العقيدي .. جورج جيسوس قبل الديربي الحاسم: خائف من لاعبي النصر والهلال لن يكرر ما فعله الشباب معنا
غدًا الكلاسيكو الحاسم
الزعيم يحل ضيفًا على العالمي غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
فوز النصر في هذا الديربي يعني تتويجه رسميًا بطلًا لدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات عن منصات التتويج، إذ يحتل الصدارة حاليًا برصيد 82 نقطة.
فيما يحل الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 77 نقطة، لكن خاض مباراة أقل من العالمي، ويسعى لتعطيل جاره بنشوة التتويج بالأخير بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ أولى بطولاته في الموسم الجاري.
"أخشى لاعبي النصر في الديربي"
خلال المؤتمر الصحفي للديربي، قال جيسوس: "مباراة الغد خاصة، لأن فوز النصر يعني تتويج باللقب، أما الهلال ففوز يتيح له فرصة التتويج. لقد مررت بتجارب كثيرة خلال مسيرتي، ولدي شعور إيجابي قبل هذا الديربي كما هي العادة، ولاعبو النصر كذلك مشاعرهم إيجابية، فهم قادرون على التحكم بمشاعرهم، ولن نلعب سوى للفوز فقط".
وواصل: "أنا أكثر من يعرف الهلال، أنا من بنى هذا الفريق، لذا جاهز لنقاط الضعف والقوة به، وإن كان هناك أمور تحدث في الملعب لا نستطيع التحكم بها سواء أنا أو مدرب الهلال (سيموني إنزاجي) مثل تصرفات اللاعبين".
البرتغالي المخضرم أضاف: "لا أخشى شيئًا أمام الهلال، ما أخاف منه هو أداء لاعبي النصر. احترم الهلال وجميع الفرق والمسؤولية كبيرة علينا، لأننا أصبحنا متصدرين، ومصيرنا في الدوري بأيدينا، هذا هو الفارق بيننا وبين الهلال، حيث كان النصر في هذا التوقيت من كل موسم خارج المنافسة".
بشأن الاحتكاكات بين اللاعبين ومحاولات الاستفزاز كما حدث في الديربي الأخير أمام الشباب، علق البرتغالي: "غدًا نواجه منافسنا المباشر، من يستفز الآخر عليه تحمل مسؤولية ما سيحدث. لاعبو الشباب قاموا باستفزازنا لأنهم ليس لديهم ما يخسروه، على عكس الهلال الذي يحتاج للتركيز أمامنا من أجل تحقيق الفوز".
غيابات النصر أمام الهلال
بالانتقال للحديث عن الغيابات في صفوف النصر خلال ديربي الغد، فقد أكد جورج جيسوس غياب البرازيلي أنجيلو جابرييل، لمعاناته من الإصابة.
فيما فتح الباب أمام احتمالية مشاركة لاعب الوسط السعودي عبدالله الخيبري، موضحًا أن موقفه من الإصابة الحالية سيتحدد في الغد قبل ساعات من الديربي.
على جانب آخر، تأكد غياب على الحسن، بداعي وفاة شقيقه قبل أيام قليلة.
ناقض نفسه بسبب نواف العقيدي
على جانب آخر، تحدث المدرب البرتغالي عن حالة الطرد التي شهدها ديربي الدور الأول بين الهلال والنصر، حيث خرج حارس مرمى العالمي بكارت أحمر مباشر، بعد اشتباك مع لاعب الزعيم.
في هذا الشأن، قال جيسوس: "الكارت الأحمر الذي تلقاه نواف العقيدي في الديربي الأخير لم يكن مستحقًا، تأكدنا من ذلك بعد أن قمنا بتحليل اللقطة".
هذا التصريح يأتي رغم استبعاد جيسوس للعقيدي من مباريات النصر في دوري روشن منذ هذا الديربي، وسط تأكيدات من الصحفيين المقربين من النصر عن غضبه من مستواه وتصرفاته "الطفولية".
مستقبل جيسوس مع النصر
في الختام، سُئل جورج جيسوس عن موقفه من تجديد عقده مع النصر، كونه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليفتح الباب أمام إمكانية الرحيل..
"وقعت مع النصر لعام واحد، كما أفعل دائمًا مع كل الفرق السابقة، ولحسن حظي لدي عروض من أندية كثيرة حاليًا، لذا من الممكن ألا أجدد عقدي مع النصر، ومن الممكن أن النادي لا يريد بقائي في الموسم المقبل، سأقيم الوضع بنهاية الموسم".