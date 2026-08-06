إلى نواف العقيدي .. رحيلك عن النصر "جريمة" و"عقلية مانويل نوير" تقودك إلى الهلاك!

مسلسل حلقاته مملة ومكررة، لكن مكتوب على النصر وجماهيره أن يعيشوا تفاصيله كل سوق انتقالات .. وفي الأخير مع كل أزمة تتصدر نغمة "ابن النادي" لتتحول إلى "الابن العاق"!

نسمع عن لاعبين يجددون عقودهم "على بياض"، وآخرون يتركون لناديهم فسحة من الوقت لتقنين الأوضاع حال مروره بأزمة مالية ما، لكن نواف العقيدي ووكيله مشعل السفاعي في أيام الميركاتو يفعّلون وضعية "لا نرى .. لا نسمع .. لا نتكلم".

هنا نحن لا نلوم صاحب الـ26 عامًا على تمسكه بمطالبه، فهو حق مكفول لكل لاعب، لكن المشكلة في تحول الأمر لـ"صداع" مع كل سوق انتقالات، فإن لم يكن من أجل تجديد العقد، يكون بسبب "المشاركة الأساسية من عدمها".

والآن ونحن في الميركاتو الصيفي 2026، اجتمع الملفان على النصر؛ تجديد العقد والمشاركة الأساسية، وكأن النادي ينقصه عبء فوق عبئه.

لكن يبدو أنه آن الأوان لوضع حد للعقيدي ووكيله مشعل السفاعي، إذ يبقى "النصر فوق الجميع"..







