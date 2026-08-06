هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Nawaf Alaqidi Manuel Neuer Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

إلى نواف العقيدي .. رحيلك عن النصر "جريمة" و"عقلية مانويل نوير" تقودك إلى الهلاك!

فقرات ومقالات
مقال رأي
نواف العقيدي
النصر
الفتح
دوري روشن السعودي
مانويل نوير
بينتو
السعودية

الرحيل أصبح لا بد منه للخلاص من صداع العقيدي المكرر..

مسلسل حلقاته مملة ومكررة، لكن مكتوب على النصر وجماهيره أن يعيشوا تفاصيله كل سوق انتقالات .. وفي الأخير مع كل أزمة تتصدر نغمة "ابن النادي" لتتحول إلى "الابن العاق"!

نسمع عن لاعبين يجددون عقودهم "على بياض"، وآخرون يتركون لناديهم فسحة من الوقت لتقنين الأوضاع حال مروره بأزمة مالية ما، لكن نواف العقيدي ووكيله مشعل السفاعي في أيام الميركاتو يفعّلون وضعية "لا نرى .. لا نسمع .. لا نتكلم".

هنا نحن لا نلوم صاحب الـ26 عامًا على تمسكه بمطالبه، فهو حق مكفول لكل لاعب، لكن المشكلة في تحول الأمر لـ"صداع" مع كل سوق انتقالات، فإن لم يكن من أجل تجديد العقد، يكون بسبب "المشاركة الأساسية من عدمها".

والآن ونحن في الميركاتو الصيفي 2026، اجتمع الملفان على النصر؛ تجديد العقد والمشاركة الأساسية، وكأن النادي ينقصه عبء فوق عبئه.

لكن يبدو أنه آن الأوان لوضع حد للعقيدي ووكيله مشعل السفاعي، إذ يبقى "النصر فوق الجميع"..


تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • ما أشبه الليلة بالبارحة .. الفتح منقذ النصر

    للمرة الثانية، يظهر الفتح كمنقذ للنصر في أزمته مع نواف العقيدي، بعدما فعل في شتاء 2025..

    في تلك الفترة، تحديدًا في يوليو 2024، كان صاحب الـ26 عامًا قد انتهت فترة إيقافه لمدة خمسة أشهر، على خلفية قضية "التمرد" على المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023، لكنه وجد نفسه حبيسًا لمقاعد البدلاء في العالمي، ليقرر شد الرحال إلى النموذجي بحثًا عن فرصة المشاركة بشكل أساسي.

    الفتح تولى مهمة إعادة العقيدي للملاعب من جديد في شتاء 2025 وحتى نهاية الموسم، وقد نجح بالفعل، تمامًا كما كان منقذًا للمهاجم فراس البريكان بعد فترة صعبة مع النصر.

    وحاليًا عديد الصحف السعودية والإعلاميين يؤكدون إتمام النصر والفتح اتفاقهما على انتقال العقيدي للأخير في صفقة تبادلية، تضم الثنائي الظهير سعيد باعطية والحارس عبدالهادي العلوان، بجانب مبلغ مالي.

    هذا الجَميل على النصر أن يحمله للنموذجي على مدار السنوات المقبلة، فالخلاص من العقيدي لا بد منه، وإن كان جريمة، سأخبرك بالأسباب في السطور التالية..


    • إعلان

  • "عقلية نوير" سبب أزمات العقيدي

    بالحديث عن لُب المشكلة، فالأموال ليست مشكلة بالنسبة لصاحب الـ26 عامًا كما تزعم بعض التقارير حاليًا، فهو من قال من قبل "سألعب للعالمي ولو بريالين"، لكن الأزمة الأساسية سواء مع المنتخب السعودي أو النصر، تكمن في "المشاركة الأساسية"، فمنذ صيف 2024 وصولًا لصيف العام الجاري، والخبر هو نفسه الخبر .. "العقيدي يشترط على النصر؛ إما اللعب أساسيًا أو الرحيل"!

    في صيف 2024 وبعد انتهاء فترة الإيقاف في قضية "التمرد"، غاب العقيدي عن كأس السوبر السعودي، ليزعم بعض الإعلاميين وقتها أنه يساوم إدارة النادي ما بين المشاركة الأساسية أو الرحيل، وإن كان وكيله مشعل السفاعي قد نفى وقتها وادعى معاناته من إصابة.

    وبعدما رحل في شتاء 2025 معارًا للفتح بناءً على طلبه للمشاركة أساسيًا، وعاد في صيف العام ذاته، تجدد الحديث بشأن المساومة نفسها، واشتراطه إما المشاركة أساسيًا بدلًا من الحارس البرازيلي بينتو أو سيرحل، وقد خدمته الظروف في بداية موسم 2025-26 بتراجع مستوى بينتو واعتماد المدرب البرتغالي جورج جيسوس عليه، قبل أن يعيده لمقاعد البدلاء بعد أخطائه الكارثية.

    والآن في صيف 2026، الحديث نفسه يتكرر، ويبدو أن سيناريو 2025 سيُعاد، حيث سينتقل العقيدي للفتح.

    هذا المشهد المتكرر يلخصه تصريح قديم لنواف العقيدي وقتما قال في حوار مع "كورة روتانا" بالأول من يونيو 2025: "لو جاء مانويل نوير - الحارس الألماني العملاق - إلى النصر وقتها أجلس له بديلًا، لكن بينتو لا!".



    وادعى العقيدي حينها أنه كان "تحت مظلة" الحارس دافيد أوسبينا في النصر، كونه كان يضيف له ويتعلم منه بالفعل، على عكس بينتو الذي يقاربه في السن، ولا يتحدث معه نهائيًا في التدريبات.

    بالمختصر .. العقيدي منح نفسه حق تصنيف زملائه الحراس، وأيهم يجلس له احتياطيًا وأيهم لا!، تمامًا مثلما رفض الجلوس احتياطيًا للثنائي راغد النجار وأحمد الكسار في كأس آسيا قطر 2023 في قضية التمرد الشهيرة!


  • "جريمة" رحيل العقيدي

    استخدام لفظ "جريمة" في عالم الساحرة المستديرة أمر مبالغ به للغاية، أنا اتفق معك – عزيزي القارئ – إن كنت استغربت الكلمة في عنواننا وفي هذا الجزء من تقريرنا.

    لكن بقدر موهبة العقيدي، وبقدر اشتياق الكرة السعودية لحل أزمتها في حراسة المرمى الممتدة منذ سنوات، تكون المبالغة في الحديث عن أزمة ما!

    نعم! هي جريمة مشتركة بين كافة الأطراف؛ من النصر الذي فشل في احتواء "ابن النادي" ولم ينجح في تهيئته نفسيًا وفنيًا ليكون حارسه الأساسي، خاصةً وأنه يتألق في عديد المناسبات ويخذل جمهوره فقط إن فرط الجانب "النفسي" منه.

    وكذلك هي جريمة من العقيدي نفسه الذي لم يراعِ موهبته وتركها في مهب الريح لكل صغيرة وكبيرة، وانشغل بالمشكلات أكثر من انشغاله بتطوير ذاته، ليكون جديرًا بحراسة مرمى العالمي والمنتخب السعودي.

    ولا نُبرئ وكيله مشعل السفاعي من "الجريمة" نفسها، فنجاح مسيرة أي لاعب تكون قائمة في الأساس على الوكيل الذي يكون هو الموجه الأول .. لكن الأول تركنا نشاهد مسلسل مطالب العقيدي بالرحيل في كل سوق انتقالات وكأنه مجرد "وكيل صوري" في المشهد!

    لكن وجب التنويه هنا أنني لا أدعو لبقائه في النصر، بل أدعم تلك الخطوة حتى وإن كنت أراها "جريمة"، لكن لأسباب انضباطية أصبح رحيله أنفع من استمراره، أملًا في الحفاظ على وحدة الفريق داخل غرف خلع الملابس.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • احذر الهلاك..

    ختامًا، من الجيد أن يعرف الإنسان قدر نفسه، لكن ليس من حق العقيدي أو غيره أن يقوم بدور الجهاز الفني ويقيم زملاءه ومدى أحقيتهم في المشاركة على حسابه .. وإلا لما كانت هناك منافسة شريفة في التدريبات، لكن يبدو أن صاحب الـ26 عامًا لم يسمع من قبل عن إثبات الذات في التدريبات وسمع فقط عن فرض نفسه بالقوة على الآخرين!

    كما أنه ليس من حقه أن يساوم مسؤولي النصر بالتزامن مع كل سوء انتقالات مهددًا إياهم بالرحيل، لأن الفرق الكبرى في الأخير لا تقفل على لاعب بعينه مهما كان اسمه، حتى وإن تعثرت بعده لفترة، سرعان ما تلم شتات نفسها.

    فليعلم نواف العقيدي أن "عقلية نوير" تلك التي وهم بها نفسه هي التي تقود أفضل لاعبي العالم للهلاك في ملاعب الساحرة المستديرة!