في محيط معسكر المنتخب السعودي الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتشد بعض الصحفيين الأجانب، في محاولة للتعرف عن قرب عن الفريق الذي انتصر في كأس العالم قطر 2022 على الأرجنتين، ومنتظر مواجهته للمنتخب الإسباني في نسخة 2026، ما عرّض حارس المرمى نواف العقيدي لموقف طريف.
"أنا مسؤول لوجيستي" .. نواف العقيدي يهرب من الإعلام الأجنبي في أمريكا بطريقته
السعودية تستعد لكأس العالم 2026
المنتخب السعودي موجود حاليًا في مدينة أوستن، استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثامنة.
وقد خاض الأخضر ثلاث مباريات ودية استعدادًا للحدث العالمي بقيادة مدربه الجديد جورجيوس دونيس، حيث هُزم أمام الإكوادور (1-2)، وانتصر أمام بورتوريكو (3-0)، وأخيرًا تعادل أمام السنغال (0-0).
موقف طريف لنواف العقيدي
خلال الساعات الماضية، انتشر فيديو للحارس السعودي نواف العقيدي رفقة أحد الأجانب، يُزعم أنه مراسل صحفي، حيث أوقف الأول مستفسرًا منه عما إذا كان أحد لاعبي الأخضر، وهنا أنكر لاعب النصر.
العقيدي استغل عدم معرفة الأجانب بأشكال بعض لاعبي المنتخب السعودي، وأكد لمتحدثه الأجنبي أنه عضو بالجهاز الإداري للأخضر "لوجيستي"، بينما اللاعبون قادمون خلفه.
ورغم ضحك العقيدي أثناء حديثه مع الشخص الأجنبي إلا أن الأخير صدقه وتركه يغادر المكان متمنيًا له التوفيق.
تطورات إصابة العقيدي
حارس مرمى النصر لم يشارك في أي من الوديات الثلاث التي خاضها المنتخب السعودي مؤخرًا، استعدادًا لكأس العالم 2026، في ظل معاناته من الإصابة.
صاحب الـ26 عامًا تعرض مؤخرًا لإصابة في وتر العضلة الضامة، أبعدته عن الملاعب، وسط قلق من الجمهور السعودي كونه يعول عليه الكثير في ظل بعض التحفظات على الحارسين محمد العويس وأحمد الكسار.
لكنه طمأن الجميع في الحصص التدريبية الأخيرة بشأن اكتمال شفائه إلا أن الجهاز الفني للصقور الخضر قرر عدم المجارفة بالدفع به خلال ودية السنغال الأخيرة، حتى التأكد من جاهزيته التامة للعب 90 دقيقة.
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وماذا بعد؟
من المقرر أن يفتتح الصقور الخضر مشوارهم في كأس العالم 2026 بمواجهة أوروجواي في 16 من يونيو الجاري، ثم يلتقي بمنتخبي إسبانيا وكاب فيردي يومي 21 و27 من الشهر ذاته.